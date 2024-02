Jakov Fak končal prvenstvo na Češkem s šestim mestom

Na zadnji tekmi svetovnega prvenstva v biatlonu v Novem Mestu na Češkem je najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak osvojil šesto mesto na preizkušnji na 15 km s skupinskim štartom. Zlato je osvojil Johannes Thingnes Boe, srebro Latvijec Andrejs Rastorgujevs, tretji pa je bil Francoz Quentin Fillon Maillet.

Fak je nastop dobro začel in prvi strelski postanek končal brez zgrešenega strela ter nadaljeval na sedmem mestu. Ob drugem obisku strelišča je zgrešil enkrat in moral v kazenski krog, tako da je nadaljeval na 11. mestu s pol minute zaostanka za vodilnimi.

Slovenke brez nedeljskega nastopa

Tretje streljanje je spet opravil brezhibno in se vrnil na rob deseterice, a že z 51 sekundami zaostanka, ob zadnjem postanku na strelišču pa je spet pokril vse tarče, na zadnji tekaški del pa krenil kot sedmi z realno možnostjo napredovanja še do petega mesta. Na koncu je bil šesti, za zmagovalcem je zaostal 1:10,9 minute.

V boju za zlato medaljo je že kmalu odlično kazalo Rastorgujevsu, ki je prve tri strelske postanke opravil brez napake in se pred zadnjo četrtino tekme povzpel že na drugo mesto. Na začetku je vodil Fillon Maillet, a je po tretjem streljanju zdrsnil na tretje mesto, vodstvo pa je kljub enemu zgrešenemu strelu prevzel Johannes Thingnes Boe.

Jakov Fak je za konec pristal na šestem mestu. FOTO: David W Cerny/Reuters

Slednji je bil miren tudi na zadnjem strelskem postanku in rutinsko odtekel do zmage, odlično pa je delo dokončal tudi Latvijec, brez zgrešenega strela na tekmi je zanesljivo prišel do srebra (+ 15,1) in največjega uspeha v karieri. Bron si je priboril Fillon Maillet (+ 33,0/1), saj je Tarjei Boe zgrešil dva strela in izpadel iz boja za medalje (+ 42,1).

Fak je bil edini slovenski predstavnik zadnji dan SP. V ženski konkurenci Slovenk ni bilo, zmagala pa je Francozinja Justine Braisaz-Bouchet pred Italijanko Liso Vittozzi in rojakinjo Lou Jeanmonnot.