Jubilejna zmaga Shiffrinove, nasmejana tudi Slokarjeva

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je zmagovalka slaloma za svetovni pokal v Killingtonu. To je njena že šesta zmaga na slalomih na tem prizorišču in jubilejna 90. med elito. V finalu so prvič v tej sezoni nastopile tri Slovenke, najboljša pa je bila Andreja Slokar, ki je bila sedma. Neja Dvornik je zasedla 18. in Ana Bucik 20. mesto.

Shiffrinova je hitro navdušila domače navijače. V finalu ni naredila napake, z novo najhitrejšo vožnjo je le še potrdila prvo mesto. Tako je vknjižila svoje 141. stopničke v svetovnem pokalu, s čimer je najuspešnejša med še dejavnimi smučarji in smučarkami. Pred njo je s 155 uvrstitvami na zmagovalni oder Šved Ingemar Stenmark, ki ga je ameriška šampionka že v pretekli sezoni prehitela po številu zmag. Slovitega Šveda prekaša za štiri zmage (90).

Slovakinja Petra Vlhova je s tretjega skočila na drugo mesto (+ 0,33). Švicarka Wendy Holdener je s četrtega skočila na tretje (+ 1,37), Nemka Lena Dürr pa je z drugega zdrsnila na četrto mesto.

Mikaela Shiffrin je slavila novo zmago. FOTO: Erich Schlegel/Usa Today Sports

Andreja Slokar napredovala

Slokarjeva je bila po prvi progi 14. V finalu pa je svoj nastop še nadgradila. Zelo dolgo je bila pri vrhu, napredovala pa je na končno sedmo mesto, kar je njen najboljši izid v Killingtonu. Pred dvema letoma je bila na tem prizorišču deseta. Njen končni zaostanek je znašal 2,18 sekunde.

Tudi Dvornikova (+ 2,81) je tako kot Slokarjeva to sezono prvič nastopila v finalu in iztržila 17. mesto. Bucikova (+ 2,95), ki je bila lani na tem prizorišču najboljša sedma, je še na četrti tekmi v sezoni osvojila točke. Na prvi progi je bila 19., v finalu je izgubila eno mesto.

Karavana svetovnega pokala ostaja v Severni Ameriki. Smučarke bodo premierno nastopile v Tremblantu v Kanadi, kjer bosta prvi decembrski konec tedna na sporedu dva ženska veleslaloma.