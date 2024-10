Kranjec spremenil ekipo, Fak preživel otroške bolezni

Ljubljanski grad je bil prizorišče tradicionalne predstavitve tekmovalcev in panog, ki sodijo pod okrilje Smučarske zveze Slovenije. Zima, ki prihaja, prinaša več kot 200 tekem najvišjega ranga, med njimi tudi najpomembnejša tekmovanja v okviru svetovnih prvenstev. Tekmovalci z velikimi cilji pričakujejo zimo.

Med prvimi se bodo tekmovalnih preizkušenj že čez tri tedne lotili alpski smučarji, ki jih čaka tradicionalni veleslalomski uvod na ledeniku Rettenbach. Glavni slovenski adut na uvodni tekmi svetovnega pokala alpskega smučanja Žan Kranjec z novim trenerjem Miho Verdnikom znova meri zelo visoko.

Anamarija Lampič se v biatlonu vse bolj prebija proti vrhu

»Pripravljalno obdobje je potekalo dokaj podobno kot lani, le moja ekipa je malo spremenjena, smo se pa dobro ujeli in vse je potekalo tako, kot sem si želel,« je na skupni novinarski konferenci vseh panog dejal Kranjec, član elitne veleslalomske sedmerice in eden najbolj stalnih udeležencev svetovnega pokala v veleslalomu. »Vsaka tekma svetovnega pokala mi je pomembna, gledam tudi na veleslalomski seštevek, pomembno pa bo tudi svetovno prvenstvo februarja v Saalbachu,« je še dodal Kranjec.

Na predstavitvi so manjkali člani ekipe za hitri disciplini, ki so sredi priprav, na Ljubljanskem gradu ni bilo tudi najboljše smukačice Ilke Štuhec in Andreje Slokar, ki bo v novi sezoni čim večkrat skušala najti idealno linijo med količki.

Na predstavitvi so manjkali člani ekipe za hitri disciplini, ki so sredi priprav, na Ljubljanskem gradu ni bilo tudi najboljše smukačice Ilke Štuhec in Andreje Slokar. FOTO: Leon Vidic

Medtem ko so alpski smučarji že izkusili sneg na južni polobli, opravili glavni del priprav na snegu ter jih pred prvo tekmo svetovnega pokala konec meseca v Söldnu čaka zgolj še piljenje forme na smučišču Val Senales, pa denimo biatlonci po koncu pretekle zime še niso izkusili snega. Odhod na snežne priprave jih šele čaka. So pa za biatlonci poletne preizkušnje na rolkah.

»Zdravje? Otroške bolezni sem prebolel. Veselim se zime. Dokler ne zazebe ni pravih občutkov, nikoli ne manjka motivacije, zima, ki prihaja, zna biti zelo dobra in jo nestrpno pričakujem.«

Jakov Fak

V biatlonu so največja pričakovanja na plečih veterana Jakova Faka in Anamarije Lampič, ki se v biatlonu vse bolj prebija proti vrhu. »Zdravje? Otroške bolezni sem prebolel,« je v smehu dejal najbolj izkušeni slovenski biatlonec. »Veselim se zime. Dokler ne zazebe ni pravih občutkov, nikoli ne manjka motivacije, zima, ki prihaja, zna biti zelo dobra in jo nestrpno pričakujem.« V deskanju na snegu v alpskih disciplinah še ni rekel zadnje besede Žan Košir, ki si želi, da bi bila Ljubljana že bela.

Tekme v Planici, na Ljubnem, Kranjski Gori, Pokljuki, Rogli in Krvavcu

Za tekmovalci v smučarskih skokih je sezona na plastičnih podlagah, kmalu pa sledi tudi preskok na prave zimske razmere. Velike cilje imajo Anže Lanišek, Timi Zajc, Nika Prevc pa tudi ostali. V prihajajoči zimi bodo v ospredju tudi domače tekme svetovnega pokala v Planici, na Ljubnem, Kranjski Gori, Pokljuki, Rogli in Krvavcu. Slovenija bo tudi prizorišče svetovnega prvenstva v parabiatlonu na Pokljuki in tekme svetovnega pokala v para alpskem smučanju v Kranjski Gori.

Rdeča nit predstavitve je bila v znamenju prošenj za čim več snega oziroma z veliko željo »naj sneži«. Predstavitve se je udeležilo približno 100 športnic, športnikov, trenerjev, vodij panog in predstavnikov smučarske zveze, ki vsi v en glas pravijo, da so pripravljeni na zimo. Uspešno sezono je tekmovalcem zaželel direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan, ki meni, da zimo pričakujejo v vrhunski kondiciji. Na zvezi so se sicer intenzivno lotili strategije blagovne znamke smučarskih športov.