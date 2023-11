Mico Ahonen se je po dvajsetih letih oddolžil vidno ganjenemu očetu

V Ruki se je prvič na tekmo za svetovni pokal v smučarskih skokih uvrstil tudi Mico Ahonen, natanko 30 let, enajst mesecev in dvanajst dni po ognjenem krstu med elito svojega slovitega očeta Janneja Ahonena. S svojim nastopom 22-letni Finec na sobotni preizkušnji, na kateri je s 109 metri pristal na 44. mestu, ni bil zadovoljen.

»To ni bil dober skok, na treningih mi je šlo že bolje od nog. A zame je bilo že to, da sem se prebil skozi kvalifikacije, velik korak naprej. Zdaj si bom prizadeval izboljšati svoje skakanje in se poskušal uvrstiti v ekipo tudi za katero od tekem svetovnega pokala v tujini,« si je zaželel Ahonen mlajši, ki je izkoristil trenutek in se oddolžil očetu za gesto izpred dvajsetih let, ko ga je Janne po skoku v Bischofshofnu z napisom »Moi Mico« (Zdravo, Mico) na rokavicah pozdravil prek televizijskih zaslonov.

Janne Ahonen je za mnoge eden od najboljših smučarskih skakalcev v zgodovini. FOTO: Matej Družnik/Delo

Po izjavi za finsko medijsko hišo Yle je namreč Mico v kamero pokazal rokavici z napisom »Moi Janne« (Zdravo, Janne), s čimer je prijetno presenetil očeta, sicer strokovnega komentatorja na omenjeni televizijski postaji. »To so zame zelo čustveni trenutki. Tega res nisem pričakoval,« je bil med prenosom vidno ganjen Ahonen starejši in razkril, da so na eni od televizijskih postaj Mica Ahonena predstavili kot Jannejevega brata. »No, zadevo smo rešili,« je v smehu še dejal 46-letni Finec, eden od najboljših skakalcev v zgodovini, po osvojenih stopničkah v svetovnem pokalu (108) pa med vsemi št. 1.