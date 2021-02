Nordijci z več aduti kot alpinci in biatlonci skupaj

Nordijsko SP Foto Zx

Lampičeva in Višnarjeva na prejšnjem SP srebrni

9

kolajn so slovenski športniki doslej osvojili na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju.

S svetovnima prvenstvoma, 46. v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo in 52. v biatlonu na Pokljuki, sta se končala tekmovalna vrhunca predolimpijske sezone 2020/21 v dveh zimskih športnih panogah, ki tudi v Sloveniji uživata precejšnjo priljubljenost. Zato ni nič čudnega, da so pri nas smučarji in biatlonci še zlasti na velikih tekmovanjih vedno znova pod posebnim drobnogledom navijačev.Uspešnost vsi po vrsti, od vodij panog do trenerjev in (vrhunskih) športnikov samih, v glavnem merijo po kolajnah. No, teh za naše reprezentante in reprezentantke to pot ni bilo ne v Dolomitih ne v Julijskih Alpah.Slovenski alpski smučarji so tako pretrgali dvanajst let trajajoč niz osvajanja žlahtnih kovin na svetovnih prvenstvih, nazadnje so brez nje ostali v Åreju 2007. V Cortini 2021 sta s petima mestoma za našo najvišjo uvrstitev poskrbeli tekmovalki, ki pred odhodom nista bili v ospredju,v paralelnem veleslalomu inv slalomu.Zato pa sta v Italiji ob specialistih za hitre discipline razočarali smučarki, od katerih so si ljubitelji belega »cirkusa« obetali največ. To še posebno velja za, ki je na najpomembnejšem tekmovanju v tej zimi kot za stavo nizala odstope in se tako ni približala svojim zadnjim vrhunskim predstavam v svetovnem pokalu, ter tudi za dvakratno svetovno prvakinjo v smuku, ki je bila (pre)daleč od ponovitve podvigov iz St. Moritza 2017 in Åreja 2019.Bistveno več, kot so navsezadnje iztržili, so od domačega prvenstva pričakovali tudi v biatlonskem taboru. A tako neuspešno se pač pogosto konča tekmovanje za sleherno izbrano vrsto, v kateri vse upe polagajo zgolj na enega aduta. In ko se zatakne (še) temu, je težko računati na zares odmeven dosežek. V minulih dveh tednihna Rudnem polju ni in ni šlo tako, kot si je zamislil, je pa prav za konec s petim mestom znova dokazal, da je med našimi »lovci na smučeh« pravzaprav edini, ki se je sposoben potegovati za najvišje uvrstitve.Na 53. svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, ki se s treningi danes začenja v Oberstdorfu, bo zgodba drugačna, saj bo imelo slovensko zastopstvo v ognju več vročih želez. Med udarnimi kandidatkami za kolajno bo vsekakor smučarska skakalka, ki se bo proti jugu Nemčije odpeljala kot vodilna v skupni razvrstitvi za svetovni pokal in s popotnico petih zaporednih uvrstitev na zmagovalni oder.Seveda ji vsi ti uspehi sami od sebe še ne bodo prinesli želenega odličja, bo imela pa skupaj z reprezentančnimi kolegicami, med katerimi še posebej visoko kotira tudi, več možnosti, da se okiti z njim. Navsezadnje bosta prvič doslej na nordijskem SP dve ženski posamični tekmi v skokih (prvič na veliki napravi), na ekipni preizkušnji bodo Slovenke tudi zaradi zmage na Ljubnem prejkone glavne favoritinje, naša zasedba pa se je sposobna med najboljšo trojico prebiti tudi na tekmi mešanih ekip, kar potrjuje tudi sobotno drugo mesto na generalki v Rasnovu.Visoko bo merila tudi tekačica na smučeh, ki se v posamičnem šprintu, v katerem vodi v posebnem seštevku za svetovni pokal, niti ne izogiba več favorizirani vlogi. Veliko pa stavi tudi na ekipni šprint, v katerem je pred dvema letoma v Seefeldu – takrat v navezi s– navdušila z osvojitvijo srebrnega odličja. Tokrat bo tekla skupaj z Evo Urevc, s katero se je pred dobrima dvema tednoma v Ulricehamnu veselila zgodovinske krstne zmage na tovrstnih preizkušnjah med elito.Najmanj v širšem krogu kandidatov za odmeven dosežek bodo tudi naši skakalci na čelu zin, ki sta letos prav tako že večkrat stala na odru za najboljše ...