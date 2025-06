Panterji vrnili udarec, tokratni junak nekdanji dolgoletni Kosmatinec

Hokejisti moštva Florida Panthers, ki branijo Stanleyjev pokal, so izid v zmagah v finalu NHL poravnali na 1:1. Potem ko so uvodno tekmo na gostovanju pri igralcih kluba Edmonton Oilers izgubili s 3:4, so bili na drugi boljši s 5:4 (2:3, 2:0, 0:1; 1:0). Zlati gol je v 29. minuti podaljška po podaji mladega Finca Antona Lundella zabil kanadski zvezdnik Brad Marchand.

Veteran iz Halifaxa, ki je 11. maja dopolnil 37 let, je na tej tekmi dosegel dva zadetka; prvega je prav tako po Lundellovi asistenci prispeval v 33. minuti, ko je v polno zadel ob igralcu manj na ledu. Marchand je sicer Panterje okrepil šele marca, potem ko je pred tem debelih petnajst sezon nosil dres moštva Boston Bruins.

Mladi Finec Anton Lundell (levo) se je v statistiko vpisal z dvema lepima podajama. FOTO: Leila Devlin/AFP

Za Florido so tokrat gole dosegli še Kanadčan Sam Bennett (v 3. minuti), Američan Seth Jones (12.) in Dmitrij Kulikov (29.), medtem ko so se pri Edmontonu med strelce vpisali Kanadčana Evander Kane (8.), Evan Bouchard (10.) in Corey Perry (59.) ter Nemec Leon Draisaitl (13.).

Naslednja tekma finala NHL bo v noči s ponedeljka na torek na Floridi.