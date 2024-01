Poljaki so se na lep način oddolžili Lanišku za čudovito gesto iz Planice

V nadaljevanju preberite:

Kako je domžalski as Anže Lanišek komentiral svoja skoka na tekmi za svetovni pokal v Zakopanah, na kateri je navdušil s tretjim mestom, na kakšen način so se poljski navijači zahvalili 27-letnemu članu SSK Mengeš za čudovito gesto iz lanskega finala v Planici, kam je najvišje uvrščeni slovenski skakalec usmeril svoj pogled po spektaklu na napravi Wielka Krokiew, zakaj je bila zmaga avstrijskega šampiona Stefana Krafta zgodovinska, kdo je Sloveniji izpred nosa speljal zmago na poljski turneji, zakaj sta bili Nika Prevc in Nika Križnar včeraj razočarani, s čim sta se v soboto vpisali v zgodovino slovenskih ženskih smučarskih skokov, zakaj se za prihodnost tega športa pri nas ni treba bati ...