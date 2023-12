Slovita strmina v Wengnu je dobila še en smuk

Organizatorji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v švicarskem Wengnu bodo nadomestili odpadli smuk iz ameriškega Beaver Creeka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mednarodna smučarska in deskarska zveza (FIS) je v današnji izjavi za javnost sporočila, da bo prvi smuk na legendarni progi Lauberhorn na sporedu v četrtek, 11. januarja. Dan kasneje bo sledil superveleslalom, 13. januarja bo klasični smuk, za konec sporeda pa bo na vrsti še nedeljski slalom.

V Beaver Creeku bi morali na začetku tega meseca izpeljati dva smuka in superveleslalom, a so vse tri preizkušnje zaradi neugodnih vremenskih razmer odpovedali.

To sezono so organizatorji tekem moškega dela svetovnega pokala izpeljali zgolj dve od devetih preizkušenj. Odpadli so še uvodni veleslalom v Söldnu, dva smuka v Zermatt-Cervinii ter slalom v Val d'Iseru.