Šport ni poceni, je pa nujen za zdravje države

V nadaljevanju preberite:

Dolgoletni glavni trener in direktor reprezentance Tone Vogrinec je v 80. letih minulega stoletja z Bojanom Križajem, Rokom Petrovičem, Juretom Frankom, Borisom Strelom, Matejo Svet in drugimi asi belih strmin iz alpskega smučanja naredil veliko več kot le šport. Smučanje je bilo del slovenske nacionalne identitete, ki nas je ločil od »bratov« iz drugih republik. Tudi po osamosvojitvi je v svet poneslo dobro ime nove države in nacije. Tri desetletja pozneje se tako kot številne druge športne panoge bori za preživetje.