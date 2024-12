Tim Mastnak po odmevni zmagi: Zelo rad imam Kitajsko

Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je zmagal v paralelnem veleslalomu na tekmi svetovnega pokala v Yanqingu na Kitajskem. V finalu je bil Celjan boljši od Italijana Maurizia Bormolinija, ki je padel, in je dosegel svojo četrto zmago v pokalu. Gloria Kotnik je izgubila dvoboj v malem finalu in končala na četrtem mestu.

Mastnak in Kotnikova sta se od Slovencev edina uvrstila v izločilne boje tretje tekme v sezoni. Na 23. mestu je končal Žan Košir (+2,22) in je nadaljevanje zgrešil za 33 stotink, 29. pa je bil Rok Marguč (+2,91). Marguč je v velikem finalu v boju za zmago zaostajal pri obeh vmesnih merjenjih, najprej za eno, nato za tri desetinke. A je takoj po drugem merjenju Bormolini izgubil ravnotežje in padel. Tako je Mastnak, srebrn na olimpijskih igrah v Pekingu pred dvema letoma, je slavil šestindvajseto slovensko zmago v pokalu v paralelnih disciplinah.

»Zelo rad imam Kitajsko, tu sem zadnjič zmagal v pokalu leta 2019. Boljšega nastopa si ne bi mogel želeti,« je v izjavi za organizatorje povedal 33-letni Mastnak. Pred tem je bil v pokalu najboljši 10. marca 2018 v švicarskem Scuolu, 13. decembra 2018 v italijanski Carezzi in 23. februarja 2019 v kitajskem Secret Gardnu.

Drugič v karieri je v pokalu zmagala Italijanka Lucia Dalmasso. Kotnikova pa se je v boju za tretje mesto pomerila z Japonko Tsubaki Miki, najboljšo v kvalifikacijah, ki je vodila ves čas tekme, naprej za več kot pol sekunde (0,57), nato za slabe četrt (0,24), preden je v zadnjem delu prišla do 0,82 sekunde naskoka.

Kotnikova je bila v osmini finala boljša od nekdanje svetovne prvakinje Claudie Riegler iz Avstrije, že po merjenju vmesnega časa je vodila, nato pa je Avstrijka naredila napako in ni končala nastopa. Tudi Mastnak je imel v tem delu za tekmeca Avstrijca. Arvida Aunerja je premagal za 20 stotink, ob prvem merjenju je sicer vodil s 73 stotinkami, ob drugem pa s 24.

Tudi Gloria Kotnik je opozorila nase na Kitajskem. FOTO: Tadej Regent

Slovenska predstavnica je imela nato v boju za nastop v polfinale za tekmico Nemko. Ramona Theresia Hofmeister, bronasta olimpijka leta 2018, je bila 22 stotink pred njo ob prvem merjenju časa, nato pa je Kotnikova izvrstno odpeljala spodnji del rdeče proge in najprej povedla za tri desetinke ter do cilja zadržala devet stotink naskoka.

Poljak Oskar Kwiatkowski je v četrtfinalu proti Mastnaku povedel s 33 stotinkami, pa prednost izgubil po napaki in Mastnak je povedel skoraj za sekundo (0,094), preden je drugo in dokončno napako za predčasen konec storil njegov tekmec in Mastnak se je mirno zapeljal do cilja.

Kotnik se je v drugem polfinalu merila ponovno z Avstrijko, pozneje poraženo finalistko Sabine Payer, Mastnak pa je imel prav tako v drugem boju tega dela nastopa italijanskega tekmeca Mirka Felicettija. Payer je povedla (+0,41) in po zgrešeni smeri Kotnik prednost povišala (+0,81), preden je slovenska deskarka odstopila. Mastnak je proti Italijanu najprej povedel (+0,10), nato zaostajal za 19 stotink, preden je Felicetti zdrsnil na pobočju in pripel na progo Mastnaka, ki je nato tudi naredil napako, ampak to je bilo dovolj za preboj v finale. Mastnak je bil je bil šesti v kvalifikacijah Najboljši je bil Sangho Lee iz Južne Koreje, Mastnak je za njim zaostal 1,29 sekunde. Kotnik je bila deseta, 2,46 sekunde je imela zaostanka za Miki, ki je bila najhitrejša.

V nedeljo bodo v Yanqingu pripravili še paralelni slalom.