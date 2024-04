Avtomatizacija je vse bolj tudi stvar IT-procesov

V nadaljevanju preberite:

Avtomatizacija IT-okolij je očitno vroča stvar v svetu informatike, saj nedavna raziskava State of the CIO 2024 razkriva, da jo direktorji IT letos uvrščajo na kar drugo mesto svojih prioritet – takoj za skrbjo za kibernetsko in informacijsko varnost.

Podjetja si od avtomatizacije obetajo izboljšanje procesov, zmanjšanje stroškov in povečanje učinkovitosti dela. Do tu vse lepo in prav. Pogrešamo pa predvsem omembo pasti, ki jih slaba ali površna implementacija na področju informatike vnaša v poslovanje – pri čemer nimamo v mislih zgolj informacijske varnosti.

Za ta namen podjetja uporabljajo orodja za avtomatizacijo, kot je avtomatizacija robotskih procesov (RPA), na področjih, kot so upravljanje, poročanje, podpora strankam, analize podatkov in druga. Vse več podjetij uporablja RPA za avtomatizacijo poslovnih procesov in obdelavo vse bolj zapletenih podatkov, pri čemer se raba orodij RPA povečuje v podjetjih vseh velikosti.