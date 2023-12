Omejitev cen ostaja, prežijo pa nove krize

V nadaljevanju preberite:

Vlada je omejila cene elektrike in plina za gospodinjstva tudi za prihodnje leto, regulira pa tudi cene pogonskih goriv. Če ne bo nove krize, večjih težav ne bi smelo biti. Nekateri analitiki pa že svarijo zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu, ki lahko doseže take razsežnosti, da ustavi proizvodnjo nafte v največjih proizvajalkah, to pa bi pomenilo krizo, kakršne še ni bilo.

Cene elektrike na veleprodajnih trgih so letos nekoliko padle. Na Sloveniji cenovno najbližji madžarski borzi Hudex so se cene pasovne energije za leto 2024 gibale med 135 in 250 evrov za megavatno uro (MWh), cene za trapezno energijo pa so bile od pasovnih višje za 20 do 40 evrov za MWh. Po kolikšnih cenah bodo elektriko kupovali trgovci, ni mogoče oceniti, a vlada meni, da bodo te vsekakor višje od omejitve sto evrov za MWh.

Pod to ceno je vsa slovenska proizvodnja elektrike, razen Teša in plinske elektrarne Brestanica.