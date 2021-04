Madžarski OTP pripravljen za Novo KBM plačati milijardo evrov

OTP je že želel kupiti Novo KBM

Kako se je NKBM širila?

Največja madžarska banka OTP se z lastniki Nove KBM, ameriškim skladom Apollo, pogovarja o nakupu druge največje slovenske banke za okoli milijardo evrov, vendar končne odločitve še ni, neuradne informacije navaja agencija Reuters. Z morebitnim nakupom bi ta banka postala največja v Sloveniji.OTP je namreč v Sloveniji že prisotna, saj je kupila SKB in ima okoli 8-odstotni tržni delež. Skupaj z Novo KBM bi se tako približala 30-odstotnemu tržnemu deležu, medtem ko ima sedaj največja NLB okoli četrtinski tržni delež. Na vprašanje, ali bi bil madžarski nakup Nove KBM težava zaradi pravil varstva konkurence, nam je predsednik uprave Nove KBM John Denhof v začetku leta dejal : »To je odvisno od takratne odločitve agencije za varstvo konkurence, a mislim, da ne. Regulator nam je dal vedeti, da imamo še veliko prostora za rast.«Sklad Apollo, lastnik Nove KBM, in madžarska banka OTP v novi KBM opravljata skrbni pregled, so poročale tudi Finance.si. OTP bi bil naravni strateški kupec Nove KBM. OTP je na slovenski trg vstopil leta 2019 z nakupom SKB banke , neuspešno pa se je potegoval tako za nakup Nove KBM kot tudi Abanke, ki jo je naposled kupila prav mariborska banka. Prvi človek banke OTPje v intervjuju za Delo povedal, da za nakup združene Abanke in NKBM puščamo odprta vrata. Izstop Apolla in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) iz lastništva Nove KBM se približuje z integracijo Abanke in NKBM. Na vprašanje, kdaj bo izstop, je predsednik uprave Nove KBM John Denhof januarja za Delo dejal, da na to niso osredotočeni, ampak se bodo še ukvarjali s stabilizacijo banke in nadaljnjo integracijo: »Moje osebno mnenje (glede izstopa, op. p.) je, da se nič ne bo zgodilo pred letom 2023, vendar tudi drugačnega razpleta ne izključujem. Lastniki se bodo, ko bodo razmere prave, odločili ali za prodajo banke strategu ali za javno prodajo delnic. Zadnja možnost je verjetnejša in bi si jo sam bolj želel, a lastniki bodo storili, kot je ekonomsko najbolj smiselno.«Spomnimo, Apollo je najprej kupil NKBM, potem so pripojili Poštno banko, sledil je prevzem Raiffeisen banke in nakup Abanke. Partner Apolla pri nakupu NKBM je bila banka EBRD, skupaj sta odšteli 250 milijonov evrov.Kupnine za Raiffeisen niso razkrili, za Abanko pa so februarja 2020 odšteli 444 milijonov evrov. Lani je bila združitev obeh bank pravna, letos pa še informacijska. Združitveni procesi sicer še niso končani. Nova KBM je bila znana po agresivnem prestrukturiranju, med prvimi so začeli prodajati nedonosne terjatve in optimirati število zaposlenih. Nova KBM sicer odprodaja poslovno nepotrebno premoženje. Tako so ta hip v zaključnih pogovorih za prodajo družbe Anepremičnine, za to bosta sklad Alfi in EOS plačala med 15 in 20 milijoni evrov