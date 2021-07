Počivalšek: pripravljamo ukrep, podoben enkratnemu dodatku za turizem

Opozicija predlaga podaljšanje čakanja na delo

Odbor za gospodarstvo je začel z obravnavo interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu. Po doslej predloženih amandmajih koalicije, večjih vsebinskih sprememb ni pričakovati. Ker je vlada manjšinska, so pri glasovanju v državnem zboru vedno mogoča presenečenja.»Namesto PKP9 smo pripravili posebni interventni zakon, ki je namenjen predvsem turizmu in z njimi povezanimi panogami. Zanje je potrebna dodatna pomoč. Sprva smo načrtovali večji obseg pomoči, a je v medresorskem usklajevanju prišlo do ravnotežja med pomočjo gospodarstvu in ohranjanju stabilnosti javnih financ,« je uvodoma povedal gospodarski minister V turističnih združenjih so kritični do predloga zakona. Ta predvideva za 243,55 milijona evrov ukrepov, od tega 192,2 milijona evrov za nove bone v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi. Predlog zakona predvideva še sofinanciranje regresa v epidemiji najbolj prizadetim dejavnostim, podaljšanje sofinanciranja zaposlenih na skrajšanem delovnem času za tri mesece ter pomoč filmski industriji, industriji srečanj in žičničarjem.Počivalšek je ponovil, da so za turizem doslej namenili 705 milijonov evrov pomoči, s tem zakonom bo ta panoga prejela več kot milijardo evrov. »Zaradi pomanjkanja proračunskih virov je bil iz predloga umaknjen enkratni dodatek za turizem,« je dejal Počivalšek in dodal, da bodo pripravili enostaven ukrep, ki bo čim bolj podoben v tem zakonu predvidenemu ukrepu. Tega bodo predvidoma financirali iz kohezije, letos pa naj bi za ta ukrep namenili 30 milijonov evrov.Iz predloga zakona so črtali tudi podaljšanje ukrepa za čakanje na delo in izredno pomoč s temeljnim mesečnih dohodkom za samozaposlene in druge upravičene. Podaljšanje teh ukrepov z dopolnili predlagajo v opozicijskih poslanskih skupinah Nepovezani poslanci, LMŠ, SD in Levica.