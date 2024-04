Tudi računalniki so na poti, da postanejo »storitev«

V nadaljevanju preberite:

Če bi vam kdo še pred desetletjem rekel, da bo uvedba storitev IT danes bolj podobna pretakanju videovsebin kot tradicionalnemu procesu nabave in namestitve opreme, mu verjetno ne bi verjeli. In prav to se dogaja. Podjetja so že več let vsako leto bolj naklonjena poslovnim modelom, ki klasične izdelke spreminjajo v storitve in jih tako iz naložb spreminjajo v operativne stroške.

Večji del tega prehoda na področju informatike je doslej pobrala programska oprema, na programsko opremo kot storitev za mesečno naročnino smo se relativno hitro navadili. Večina oddelkov IT zdaj zaposlenim hitro uvaja poslovne aplikacije zgolj s klikom na nekaj gumbov in zanje plačuje mesečno naročnino, kar je informatike osvobodilo klasičnih korakov distribucije, nameščanja, posodabljanja in upravljanja programske opreme.