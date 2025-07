Politično dogajanje je zaznamoval predlog predsednika vlade Roberta Goloba za razpis posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu, ki je sledil glasovanju o povišanju obrambnih izdatkov. Poteza je povzročila nenavadno politično prerazporeditev, saj bosta morali vladajoča stranka Gibanje Svoboda in opozicijska SDS zagovarjati obstanek v zavezništvu, medtem ko bosta koalicijski partnerici Levica in SD izstopu iz Nata naklonjeni. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je stranke pozvala k pogovorom in opozorila, naj Sloveniji ne delajo sramote.

Predsednik SDS Janez Janša je predlog označil za nesmiseln, saj vlada v parlamentu nima potrebne dvetretjinske večine za izstop iz zavezništva. Poteza je presenetila tudi obramboslovno stroko. Dr. Iztok Prezelj z ljubljanske FDV opozarja, da je s tem Slovenija postala »primarno bojno polje za ruske bote, trole in njihove vohunske izpostave«, katerih cilj je razbiti enotnost znotraj Nata in EU.