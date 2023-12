Zamah domišljije, ki da podobi poseben pomen

V nadaljevanju preberite:

V likovni umetnosti mrgoli takih in drugačnih simbolov – knjiga angleškega umetnostnega zgodovinarja na pregleden in tudi nepoznavalskemu bralcu primeren, zanimiv način razgrinja to velikokrat spregledano bogastvo. Po branju Skritega jezika simbolov Matthewa Wilsona bo naslednji obisk galerije ali muzeja verjetno drugačen.