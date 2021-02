Izjemna vitalnost v kritičnih razmerah

Čeprav so uprizoritvene umetnosti zaradi epidemije in restrikcij­ med najbolj hendikepiranimi umetniškimi zvrstmi, bodo slovenska gledališča presenetljivo skoraj v celoti realizirala repertoar sezone 2020/21. Zapletov je seveda veliko, spletne premiere in ponovitve niso primerljive z dogajanjem v živo, vendar so se vodstva gledališč, igralci in režiserji ter drugi, ki so nepogrešljivi pri nastanku predstave, prilagodili, tako da so se preložitvam ali celo odpovedim projektov skoraj povsod izognili.