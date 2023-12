Ne nasedajte – kultura pripada vsem

Turnerjevo nagrado, eno najprestižnejših nagrad na področju sodobne umetnosti, podeljeno umetnikom, ki bivajo ali delujejo v Veliki Britaniji, je letos prejel Jesse Darling (1981).Ta v svojih skulpturah iz vsakdanjih predmetov ponazarja nestabilnosti sveta ter preizprašuje ustaljene predstave o delavstvu, razredu, britanstvu in moči, je zapisala žirija.

Umetnik, rojen v Oxfordu, ki je z nagrado za samostojno razstavo No Medals, No Ribbons v Modern Art v Oxfordu ter samostojno razstavo Enclosures v galeriji Camden Art Centre prejel tudi 25.000 funtov ter se pridružil naboru dosedanjih dobitnikov, kot so Anish Kapoor, Wolfgang Tillmans, Rachel Whiteread in Lubaina Himid, se ukvarja s kiparstvom, instalacijo, videom, risbo, zvokom, besedilom in performansom, posveča pa se tudi pisanju poezije.

Darling nestabilne, majave skulpture, ki (namenoma) dajejo občutek, da se bodo vsak hip sesedle, ustvarja iz vsakdanjih objektov, kot so zvarjene pregrade oziroma ograje, zavese, fascikli in zaščitni trakovi, pa tudi medicinskih pripomočkov, na primer bergel, s čimer raziskuje polje krhkosti oziroma ranljivosti – tako nas samih kot tudi struktur, v katere smo vpeti, pa naj bodo družbene, politične, socialne ali ekonomske.

Darling skulpture ustvarja iz vsakdanjih objektov, kot so zvarjene pregrade oziroma ograje, zavese, fascikli in zaščitni trakovi. FOTO: Angus Mill

Kot je v zahvalnem govoru dejal Jesse Darling, nam umetnost pomaga razvijati tudi druge veščne. Ob tem je ostro kritiko namenim nekdanji britanski premierki Margaret Thatcher, ki je »zmanjšala poučevanje umetnosti v šolah, češ da ni ekonomsko upravičeno. Tlakovala je pot za največji trik, ki so se ga torijci kdajkoli lotili, in sicer prepričati delavce Velike Britanije, da so študij, samoizražanje in to, kar časopisne priloge opisujejo kot 'kulturo', namenjeni le nekaterim Britancem iz določenih družbeno-ekonomskih okolij. Hočem reči, da ne nasedajte – to pripada vsem.«

Zatem je umetnik iz žepa potegnil palestinsko zastavo; ko so ga novinarji pozneje vprašali, zakaj, je dejal: »Ker se dogaja genocid in sem želel o tem nekaj povedati na BBC.«

Za Turnerjevo nagrado so bili letos nominirani še Ghislaine Leung za samostojno razstavo Fountains v Københavnu, Rory Pilgrim za projekt RAFTS, nastal po naročilu galerije Serpentine, ki prepleta zgodbe, pesmi, glasbo in film, ter Barbara Walker za projekt Burden of Proof, v katerem je raziskovala vpliv škandala Windrush.