Skozi Markovec v obe smeri le po eni cevi

Od včeraj je promet po obalni hitri cesti med Izolo in Koprom le še bolj omejen. Zaradi Elesove gradnje električnega daljnovoda med Koprom in Izolo je namreč Dars preusmeril promet dvosmerno skozi samo eno cev predora Markovec. Tudi sicer bo promet v Istro iz leta v leto večja mora, saj še več let ne bo primerno poskrbljeno za tranzitni promet skozi Koper proti hrvaški Istri. Novo cesto naj bi gradili šele po letu 2030, so nam včeraj odgovorili z Darsa.

Eles je že januarja 2023 začel graditi 7,6 kilometra dolgo 110-kilovoltno kabelsko povezavo med Koprom, Izolo in Lucijo, ki jo nameravajo dokončati do poletja 2024. Z novo kabelsko povezavo bi podvojili energetski potencial predvsem v izolski in piranski občini. Včeraj nam iz Elesa niso odgovorili, ali jim bo uspelo dela zaključiti do poletja. So nam pa z Darsa pojasnili, da so dela pri gradnji kabelske kanalizacije vzdolž obalne hitre ceste H 6 prešla v sklepno fazo, ki terja enomesečno popolno zaporo cevi predora Markovec iz smeri Izole proti Kopru.