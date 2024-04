Osrednja investicija prihodnosti: potniški terminal

Eden največjih problemov Mestne občine Celje je že nekaj let pomanjkanje parkirnih mest. Kot je dejal župan Matija Kovač, že zdaj vse, ki v mestu parkirajo ves dan, pozivajo k večji uporabi trajnostne mobilnosti in parkirnih hiš. V dolgoročnem načrtu pa imajo tako imenovani Potniški terminal Celje, za katerega želijo letos pripraviti javni natečaj za izbiro arhitekturne rešitve.

Kovač je dejal, da je treba v mestu, kjer je prostor zelo omejen, upoštevati tako prebivalce mestnega središča, kot vse, ki v mesto prihajajo od drugod. Poudaril je, da je usmeritev mesta, da tisti, ki dolgotrajno parkirajo, gre predvsem za tiste, ki v mestu parkirajo zaradi prihoda v službo, poiščejo parkirišča v garažnih hišah. »Dnevne uporabnike usmerjamo tudi na trajnostne oblike mobilnosti, kot so celebus, kolesce in železniške povezave,« je še dejal župan. Posebna povezava se za vse, ki se v Celje vozijo s Kozjanskega, obeta letos septembra. Kot je povedal Kovač, so se dogovorili, da bi v občini Štore na parkirišču Slovenskih železnic uredili lokacije P&R in tako poskušali zmanjšati dnevni zastoj iz šentjurske smeri, saj bi ljudje lahko prestopili na vlak.

Ob celjski železniški postaji pa snujejo enega največjih investicijskih projektov za prihodnje obdobje, Potniški terminal Celje. »Za ta projekt želimo letos izpeljati javni natečaj za izbiro arhitekturne rešitve. Naši partnerji so ministrstvo za infrastrukturo, direkcija za infrastrukturo in Slovenske železnice. Identificirali smo skupne potrebe in cilj – povečanje kapacitete parkirnih mest. Slovenske železnice potrebujejo dodatnih 150 parkirnih mestih za uporabnike P&R, ki iz Celja odhajajo v druga mesta z vlakom, občina pa na tej lokaciji ob železniški postaji vidi priložnost za parkirna mesta tako za prebivalce starega mestnega jedra kot za turistične obiskovalce, tudi za ureditev parkirišča za avtobuse, kar bi bistveno povečalo atraktivnost mesta v turističnem smislu, za multimodalnost v smislu prestopa na lokalni celebus in potencialno tudi za prestavitev glavne avtobusne postaje,« je pojasnil župan.

Dodal je, da so osnutek projekta že predlagali ministrstvu za infrastrukturo. Na tem območju je sicer odprtih še nekaj vprašanj lastništva, med drugim je denimo lastnica območja prvega in drugega tira Mestna občina Celje, tira sta v posesti Slovenskih železnic. »Slovenske železnice trdijo, da ta dva tira potrebujejo za svoje delovanje, zato se bomo verjetno pogovarjali o kakšni zamenjavi zemljišč, vsekakor pa je treba območje obravnavati čim bolj celovito,« je še dejal župan.

Spomnil je še na sprejemanje občinskega prostorskega načrta (OPN). Prejeli so več kot 360 pripomb, nanje se bodo odzvali v naslednjih 14 dneh. Celje pa je bilo uspešno tudi pri pridobitvi sredstev evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb, iz katerega bo mestu pripadlo okoli 13 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Z njimi bodo obnovili Kajuhov dom, uredili več cest ter revitalizirali del Medloga na območju drevesnega parka ter del ob Škapinovi ulici.