Nekdanji Etol: V vodi je bila osnova za multivitaminsko pijačo

Rumenkasta tekočina, ki je ta teden tekla iz tovarne Tastepoint (nekdaj Etol) v Škofji vasi v občini Celje, je bila, kot poudarjajo v podjetju, nenevarna. Na rumenkasto tekočino, ki je iztekala v potok, od tam pa v reko Hudinjo, so opozorili krajani.

Danes so iz podjetja Tastepoint sporočili, da je v torek med čiščenjem delovne opreme v jašek za odpadne vode iztekla manjša količina vode: »Odpadna voda je iztekala iz dela cevi, ki je bil poškodovan, in je odtekala v bližnji potok. V tem času smo proizvajali osnovo za multivitaminsko brezalkoholno pijačo, ki vsebuje surovine in živilska barvila, namenjena za prehrano ljudi, zaradi česar se je voda v potoku obarvala. Hitro smo ukrepali, pregledali kanalizacijski sistem, odkrili mesto puščanja, sanirali poškodbe in očistili jašek.«

Rumenkasta tekočina je iz tovarne Tastepoint (nekoč Etol) iztekala v potok in od tam v Hudinjo. FOTO: Matej Bombač

V Tastepointu so dodali, da so vzeli tudi vzorce vode: »Začeli smo z urnimi pregledi potoka, ki kaže vidne znake izboljšanja. Poleg tega bomo izvedli videopregled celotnega kanalizacijskega sistema z vizualnim spremljanjem stanja potoka.« Dodali so, da so sicer v obratu v Škofji vasi v preteklosti izvedli »okoljske naložbe v vrednosti tri milijone evrov«.

O zadevi je bil obveščen tudi inšpektorat za okolje in prostor, uvedli so inšpekcijski postopek. Kot so nam odgovorili že včeraj, je inšpektorica opravila razgovor s predstavniki podjetja, včeraj so opravili pregled iztoka, danes je predviden pregled pri zavezancu.