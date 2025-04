Za domačo Češko enyaq ni pomemben, drugače je v Nemčiji

Novodobno električno poglavje Volkswagnove znamke Škoda se je leta 2020 začelo prav s škodo enyaq, ki je odtlej doživela kar nekaj posodobitev. Tudi nedavna, zadnja, ji prinaša predvsem atraktivnejšo podobo.

Čeprav električna mobilnost v Evropi ni rasla tako hitro, kot je kdo napovedal ali pričakoval, je Škodin enyaq do danes vendarle našel kar nekaj kupcev. Vsega skupaj so jih doslej prodali 270 tisoč, lani skoraj 80 tisoč. Za domačo Češko ta model doslej ni bil tako zelo pomemben, saj se električni trg tam razvija še počasneje kot pri nas, zato pa bolj za druge trge, tudi veliko Nemčijo, kjer je bil enyaq lani za modelom tesla Y drugi najbolje prodajan električni avtomobil.

V Škodinem proizvodnem središču v Mladi Boleslav enyaq nastaja skupaj z njihovo sicer vselej največjo klasično gnano uspešnico octavio kakor tudi z novim manjšim električnim modelom elroq. Če smo prav slišali, proizvodnja poteka zanimivo, ne gre tako, da bi na primer celotno izmeno sestavljali le en model, ampak se izmenjujejo kar v serijah, čeprav gre za dve dokaj različni pogonski arhitekturi.

Enyaq je pred petimi začel novodobno električno poglavje znamke Škoda, odtlej je bil že večkrat prenovljen. FOTO: Gašper Boncelj

Tako elroq kot enyaq sta pripravljena na osnovi MEB, to je platforma koncerna Volkswagen za izključno električne modele, kjer je pogon v osnovi zadaj. Tudi pri prenovljenem enyaqu v tem pogledu seveda ni sprememb. Je pa spremenjen, in to kar precej, njegov zunanji dizajn, kjer so tako kot pri elroqu uvedli mnogo bolj zaprto masko in nove žaromete z moduli svetečih diod, ki bolje svetijo. Na motornem pokrovu ni več znaka znamke, temveč napis njenega imena. Pravijo, da s spremembami niso dosegli le nove podobe, ampak tudi boljšo aerodinamiko, pri enyaqu navajajo količnik upora 0,245, pri kupejevski izvedenki 0,225.

Zasnova notranjosti je znana, kabina je udobna. FOTO: Gašper Boncelj

V notranjosti – dolg je 466 cm – to ostaja predvsem udoben in v osnovni SUV-izvedbi tudi dokaj zračen avtomobil, lahko mu rečemo družinski, čeprav ni tako zelo prilagodljiv kot kakšen kodiaq. Pa vendarle, potovanje je spredaj in zadaj udobno. Tudi na volanskem obroču je zdaj izpisano ime Škoda, prikazovalnik informacij na vetrobranskem steklu je možen tudi v izvedbi z obogateno resničnostjo. Že prej je bila lega na cesti dobra, zdaj je vzmetenje še malce izboljšano.

Prtljažnik premore konkreten prostor (585 l, 570 l v kupeju), tudi praktičnih rešitev, po katerih je Škoda znana, mu ne manjka. Žal pa enyaq še naprej nima sprednjega prtljažnika, kamor bi na primer lahko pospravili polnilna kabla.

Polnjenje je kot doslej možno na različne načine, tudi zelo hitro, če je polnilnica tega sposobna. FOTO: Gašper Boncelj

Na voljo sta kot doslej dve bateriji z zmogljivostjo 58 in 77 kW, v primeru prve ima enyaq le zadnji pogon z enim motorjem in močjo 150 kW (tržna oznaka je 60), z večjo baterijo pa ima lahko zadnji pogon ali štirikolesnega (oznaki 85 in 85x), sistemska moč je vselej 210 kW.

Poraba? Na prvih kilometrih smo vozili izvedbo 85x, od Prage do Lipnega deloma po avtocesti, deloma po magistralnih cestah, v kar hladnem in vlažnem vremenu, računalnik pa je prikazoval porabo 21 kWh/100 km.

Kvečjemu solidno, ne pa posebej dobro. Več bo pokazal kak daljši preizkus. Možnosti polnjenja so različne, lahko je počasnejše ali (zelo) hitro, še posebej v najzmogljivejši izvedbi 85x. Na predstavitvi so prikazali tudi domačo polnilnico, ki omogoča dvosmerno polnjenje, na kar pa bo treba pri nas še počakati.

Enyaq je v nekaj letih doživel že več posodobitev. FOTO: Gašper Boncelj

Prenovljenega enyaqa je pri nas že mogoče naročiti, avtomobili bodo v Sloveniji maja ali junija. Vstopna cena za šibkejšo baterijo in zadnji pogon (60) je 41 tisoč evrov, z večjo baterijo in zadnji pogonom (85) stane od 45 tisoč evrov, s štirikolesnim (85x) 48 tisoč. Coupe je približno 2500 evrov dražji. To je seveda vse pred subvencijo. Izvedba z večjo baterijo je bila doslej najbolj prodajana tako pri nas kot nasploh na vseh trgih, opazno je, da sta ceni za 85 in 85x (60 pred prenovo nekaj časa niti niso prodajali) opazno nižji. Dobro za morebitne nove kupce in manj razveseljivo za dosedanje. Dodajmo, da bo kmalu nared tudi res športna izvedba RS, ki pa bo verjetno merila na zelo izbrane navdušence zmogljivih električnih avtomobilov.

Kupejevska izvedenka ima malco boljšo aerodinamiko. Foto Gašper Boncelj

Kot smo povedali v uvodu, je zdaj pri Škodi nova doba električnosti, a so se s tem ukvarjali že kdaj prej, veliko prej. Leta 1908 so pripravili prvo hibridno vozilo laurin & klement E, v tridesetih letih prejšnjega stoletja so imeli mali povsem električni kamion. Potem je bil res dolg premor, tako kot pri vseh drugih tekmecih. Leta 2019 so dobili električno izvedbo mini modela citigo, ki ga tako kot volkswagna e-up žal že nekaj časa ni več na trgu. Leto 2020 je bil, kot rečeno, čas za enyaqa, ki je tokrat prenovljen; letos je že na trgu tudi manjši SUV elroq, za konec leta 2026 sta predvidena še mali epic in največji sedemsedežni električni športni terenec, potem pa še električna octavia, ki jo bodo verjetno pripravljali skupaj z električnim volkswagnom golfom.