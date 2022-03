Fructal je bil njena ljubezen še iz študentskih let

V nadaljevanju preberite:

Primorka Cvetana Rijavec je bila državna svetnica v času, ko so zaradi varčevanja hoteli ukiniti državni svet, ona pa je za še večji prihranek predlagala ukinitev 90 poslancev v državnem zboru, »ker ti tako ali tako glasujejo, kot jim naroči stranka«, in bi imeli le toliko glasovalcev, kot je strank, upoštevali pa bi odstotek, ki pripada posamezni stranki, ki jo zastopa. Kot menedžerka je v pojugoslovanskem času pustila svoj pečat v slovenski živilski industriji, še posebno v Fructalu in Ljubljanskih mlekarnah.