Staranje družbe je lahko problem ali pa priložnost

Dolgoživa družba oziroma daljša življenjska doba vsekakor nista nekaj, kar bi lahko opredelili kot problem. To je naša priložnost, ki epidemija postane samo v primeru, da nismo pripravljeni vključevati starih ljudi v družbo. Aktivna starost je nekaj, kar mora prihajati iz nas samih, vendar pa moramo imeti za to priložnosti, ki naj nam jih družba ne onemogoča, temveč naj nam pomaga, da ostanemo vključeni tudi po upokojitvi.

Tako je poudarila dr. Anamarija Kejžar s fakultete za socialno delo na prvem posvetu v okviru lani ustanovljenega Multidisciplinarnega raziskovalno-razvojnega centra Univerze v Ljubljani za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje. V njem trenutno sodeluje 11 članov, med njimi je devet ljubljanskih fakultet, Inštitut Jožef Stefan in Nacionalni inštitut za biologijo.

Tokratno prvo srečanje so organizirale fakultete za socialno delo, za družbene vede in za upravo. Govorili so o raziskovalnih aktivnostih, ki prispevajo pomemben vpogled v zaposlitvene in delovne aktivnosti ljudi na prehodu iz zaposlitve v pokoj in pozneje.