Nevarni in najverjetneje zadnji podvig slovitega okoljevarstvenika

Okoljevarstvenik, biolog in glas številnih dokumentarnih filmov o naravi David Attenborough pri 96 letih še vedno neumorno snema nove oddaje o naravi. Pri ustvarjanju zadnje serije so se njegovi sodelavci bali, da bi se okužil s ptičjo gripo, je poročal Guardian.

Attenborough, mož, ki je živalsko kraljestvo z vsega sveta prinesel v naše dnevne sobe in ki je srečal več živali na različnih koncih sveta kot kateri koli drugi človek na zemlji, se je tokrat podal na svoj najverjetneje zadnji veliki projekt: na snemanje petdelne televizijske serije Wild Isles (Divji otoki), ki bo premiero doživela to nedeljo na BBC One. Namen serije o naravni zgodovini Velike Britanije in Irske je osvetliti izzive, ki pestijo Britansko otočje, in proslaviti naravo.

Po besedah producenta oddaje pa je bilo treba zaradi snemanja na fizično zahtevnem terenu – med drugim na otoku Skomer ob zahodni obali Walesa – v zadnjem trenutku spremeniti načrte, da ne bi ogrozili zdravja voditelja. Dva tedna pred začetkom snemanja so namreč prišla poročila, da je ptičja gripa prizadela sosednji otok Grassholm, kar pomeni, da je lahko prisotna tudi na Skomerju. Sedanjo epidemijo ptičje gripe povzroča sev virusa H5N1, ki izvira iz perutninskih farm v Aziji, pri širjenju imajo ključno vlogo okužene ptice selivke. V Veliki Britaniji se je bolezen v zadnjih dveh letih razširila na kar 65 vrst divjih ptic.

Po filmu Zeleni planet, ki ga je posnel pred štirimi leti, je to za Attenborougha prvi takšen podvig. Observer je že poročal, da je starosta oddaj o živalih takoj privolil v to, da bo narator dokumentarca Wild Isles, hkrati ima zaradi svoje častitljive starosti in izkušenj edinstven pogled na to, kako se je britanska narava spreminjala v njegovem življenju.

Priprave na serijo so bile zelo zahtevne, v vseh pogledih. Attenborougha je spremljal zdravnik z defibrilatorjem vsakič, ko se je povzpel po 68 strmih betonskih stopnicah od pristajalnega pomola do vrha otoka Skomer, je poročal Radio Times.

Kaj vse so videle njegove oči, ki so včasih za petinštirideset minut postale naše, si ne moremo niti predstavljati, je zapisala Irena Štaudohar za Sobotno prilogo. Planjavo roza flamingov, ki se pasejo na slanih afriških jezerih, neskončno kolonijo pingvinov, ki se ga niso prav nič prestrašili. Na Severnem tečaju je opazoval, kako se igrata severna medvedka in njen mladič, v pragozdovih Južne Amerike se je visoko v krošnjah dreves spogledoval z lenivcem. Attenborough je živ dokaz za to, da so ljubezen do narave, radovednost in obsedenost z delom eliksir življenja. »Večina moje generacije je že pomrla ali pa so na vozičkih,« je dejal. »Če bi vam povedal, da v življenju nisem niti kadil niti pil, da se nisem približeval ženskam in sem vsako jutro tekel po parku, bi lahko dejali, da sem si takšno starost celo zaslužil, a resnica je, da sem vse delal ravno obratno.«

Lani aprila je za svoja prizadevanja dobil prestižno nagrado »borec za Zemljo«, ki jo vsako leto podeljuje Program Združenih narodov za okolje.