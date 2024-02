O čem v pesmi October Rain poje izraelska predstavnica

Argument, da je Evrovizija nepolitičen dogodek, namenjen tekmovanju med javnimi radiotelevizijami, je bil prevladujoč pri nedavni odločitvi Evropske radiofuzne zveze (EBU), da bo Izrael kljub drugačnim pozivom več držav in posameznikov sodeloval na letošnjem Eurosongu v švedskem mestu Malmö. A prav političnost je zdaj vzrok, da so organizatorji pod drobnogled vzeli pesem, ki naj bi jo 20-letna izraelska predstavnica Eden Golan zapela na priljubljenem glasbenem festivalu, saj bi lahko namigovala na napad Hamasa 7. oktobra lani.

Uradno pesem izraelske predstavnice še ni znana, so pa izraelski mediji že poročali, da je to skladba October Rain, ki menda govori o napadu Hamasa 7. oktobra. FOTO: Reuters

Uradno sicer še ni znano, s katero skladbo naj bi nastopila pevka, ki je del svojega življenja z družino živela v Moskvi in se tam udeležila že otroške različice tekmovanja za pesem Evrovizije, neuradno pa so izraelski mediji izvedeli, da je naslov skladbe October Rain. Po navedbah časopisa Israel Hayom pesem med drugim vključuje verza »ni več zraka za dihanje« in »bili so dobri otroci, prav vsak izmed njih«, kar naj bi namigovalo na napad Hamasa na udeležence glasbenega festivala, med katerimi so bili pretežno mladi odrasli, pa tudi na skrivanje pred napadalci v bunkerjih. V pesmi so tudi večkrat omenjene rože, kar naj bi bila izraelska vojaška oznaka za vojne žrtve, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Televizija KAN je potrdila, da so verzi res takšni, EBU pa je že sporočil, da poteka postopek pregledovanja besedil in da je ta zaupen, dokler ne bo sprejeta dokončna odločitev. »Če bo pesem iz kakršnega koli vzroka ocenjena za nesprejemljivo, ima nacionalna televizija možnost, da predlaga novo pesem ali spremenjeno besedilo,« so sporočili iz EBU. Izraelska stran je potrdila, da se o tem vprašanju pogovarjajo z organizatorji izbora.

Svoje mnenje je sicer nedvoumno povedal izraelski minister za kulturo Miki Zohar, ko je na družbenem omrežju x zapisal, da bi bila odločitev za diskvalifikacijo skladbe October Rain škandalozna. Zavrnil je očitke, da ima pesem politično sporočilo, in dodal, da zgolj »daje glas trenutnim občutkom ljudi v državi«.

Tekmovanje za pesem Evrovizije bo potekalo od 7. do 11. maja. Izrael, ki naj bi nastopil v drugem polfinalu 9. maja, na izboru sodeluje že 50 let, kot je letos večkrat ponovil EBU, tudi ko je odgovarjal na pozive, naj to državo iz istih vzrokov kot prej Rusijo ob napadu na Ukrajino izločijo iz tekmovanja. Priljubljeni glasbeni festival so prvič pripravili leta 1956, Izrael se je priključil leta 1973 zaradi članstva njihove takratne javne televizije v EBU. Vse od leta 2015 se je vedno uvrstil v finale, zmagal pa je doslej štirikrat, trikrat je tudi gostil prireditev. Leta 1998 je bila izraelska predstavnica Dana International prva odkrita transspolna pevka, ki je zmagala na izboru za pesem Evrovizije.