Devetnajst prekrasnih in vplivnih invalidk

Majsko izdajo britanskega Vogua so po besedah odgovornega urednika Edwarda Enninfula načrtovali dolgo časa, predstavlja pa »devetnajst prekrasnih, lepih in vplivnih invalidk iz sveta mode, športa, umetnosti in aktivizma«.

Kot svetovalka se je preizkusila pritlikava irska učiteljica Sinéad Burke, ki kot ustanoviteljica in direktorica mednarodne svetovalne ekipe Tilting the Lens svetuje mnogim globalnim znamkam, med njimi Gucciju, Ralph Laurenu, Netflixu, Pinterestu in Starbucksu, da bi dostopnost vkomponirali tako v poslovanje in politiko podjetja kot tudi v storitve, izdelke, lokacije in promocijo.

Že naslovnice prihajajoče številke z naslovom Reframing Fashion: Dynamic, Daring & Disabled (Preoblikovanje mode: dinamično, drzno in onemogočeno) krasi pet hendikepiranih aktivistk, manekenk in kreativk.

Tolmačka znakovnega jezika Justina Miles FOTO: Promocijsko gradivo

Med njimi so poleg gostujoče urednice, komaj meter in štiri centimetre visoke aktivistke Sinéad Burke še igralka z multiplo sklerozo Selma Blair in tolmačka znakovnega jezika Justina Miles, prva gluha ženska, ki je izvajala ameriški znakovni jezik na nastopih pred tekmo in v polčasu letošnjega Super Bowla – njena interpretacija nastopa pevke Rihanne je postala viralna. Različici majske naslovnice krasita še prva temnopolta, transspolna in telesno prizadeta manekenka, ki jo je kdaj zastopala velika manekenska agencija, Aaron Rose Philip, ter manekenka z downovim sindromom Elie Goldstein.

Sinéad Burke, ki je nase opozorila leta 2017 s predavanjem na konferenci TED o tem, zakaj bi oblikovanje moralo vključevati vsakogar, je dve leti zatem postala prva pritlikava gostja, ki je stopila na rdečo preprogo prestižnega dogodka v newyorškem metropolitanskem muzeju Met Gala, za katerega so ji pri modni hiši Gucci oblikovali obleko po meri.

Istega leta je postala prva pritlikavka, ki so jo s še štirinajstimi vplivnicami predstavili na naslovnici septembrske številke z naslovom Forces for Change (Sile sprememb). To številko je kot gostujoča urednica kot prva članica britanske kraljeve družine uredila vojvodinja Susseška Meghan Markle.

Vsi se ukvarjamo z modo – ali se tudi moda z vsemi nami?

Voguovo ekipo je pri ustvarjanju portretov in intervjujev s tokratnimi izbrankami pomagala usmerjati Burkova, kar je urednik Enninful pospremil z besedami, da je bilo nujno, četudi zapoznelo, izobraževanje za vse. Naučili so se marsičesa, kar jim bo koristilo tudi v prihodnosti. V zapisu na spletni strani je opozoril, da samo v Združenem kraljestvu živi okoli 16 milijonov invalidnih oseb, in hkrati priznal, da je pripravo te številke tudi sam doživljal precej osebno.

Odgovorni urednik Edward Enninful, ki ima kronično krvno bolezen pa tudi težave z vidom in sluhom, je priznal, da je pripravo te številke tudi sam doživljal precej osebno. FOTO: Yara Nardi/ Reuters

Kot oseba s kronično krvno boleznijo in s težavami z vidom in sluhom si zdaj lahko predstavlja, kako je lahko vsakdanji svet sovražen in nedostopen potrebam posameznika. »Te naslovnice in revija postavljajo vprašanje: vsi se ukvarjamo z modo, toda ali se moda ukvarja z vsemi nami?« je navedel po njegovem mnenju eno poglavitnih tem tokratne vsebine.

Priprava prihajajoče številke revije je med drugim pokazala na pomanjkljivo dostopnost uredništva, ko so ponovno preverili dostope z dvigalom in klančino v fotografske studie v Londonu. Burkova je omenila, da so morali marsikaj prilagoditi snemanju z invalidnimi osebami; ustvarili so tihe sobe, dodali prilagodljive stole za ličenje in obešalnike za oblačila.

Vogue pa je na spletni strani in družbenih profilih vključil še funkcije, ki so v pomoč slepim in slabovidnim, ter izboljšal zvočne opise v videoposnetkih. »Dostopnost in vključenost invalidov sta odgovornost in priložnost vsakogar. To je gibanje, ne trenutek. In vključuje vse nas,« je opozorila Sinéad Burke. Pri tej številki je Vogue sodeloval tudi z britanskim kraljevim nacionalnim inštitutom za slepe in slabovidne in pripravil tudi različico v brajici.