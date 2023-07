Ko zmaga Loreen, Evrovizijo gosti Malmö

Zgodovina se ponavlja. Ko je Švedinja berberskih korenin Loreen z Euphori​o pred dobrim desetletjem v Bakuju prvič prepričala razširjeno Evropo, je bila evrovizijska karavana prihodnje leto v Malmöju. Nič drugače ne bo po njeni drugi zmagi v Liverpoolu. Organizacijska taktirka bo, kot je danes razkrila Evropska radiodifuzna zveza (EBU), maja prihodnje leto ponovno pripadla tretjemu največjemu švedskemu mestu. Najbolj gledani nešportni televizijski dogodek tako že peto leto zapored ne bo potekal v prestolnici države gostiteljice.

Loreen si je, kakor je dejala na tiskovni konferenci, takoj zatem, ko je s Tattoojem kot prva izvajalka dvakrat slavila na tekmovanju Pesem Evrovizije, želela, da bi vloga gostitelja pripadla Stockholmu. In vendar je bil na koncu v selekcijskem postopku, v katerem so glavno vlogo igrali infrastruktura, razpoložljiva dvorana in zmožnosti sprejema množice oboževalcev, novinarjev in sodelujočih delegacij, izbran Malmö. Festival bo potekal v Malmö Areni, ki lahko sprejme okoli 15.000 obiskovalcev. Veliki finale bo v soboto, 11. maja, polfinalna večera pa v torek, 7. maja, in v četrtek, 9. maja 2024.

Mesto z nekaj več kot 300.000 prebivalci, ki je z mostom povezano z dansko prestolnico, bo evrovizijske navdušence in glasbenike pozdravilo tretjič. Prvič se je v tej vlogi preizkusilo leta 1992 in zadnjič leta 2013. Pred tem sta festival trikrat gostila le København in Stockholm, večkrat je ta čast pripadla le Londonu, Luksemburgu in Dublinu.

»Malmö ima posebno mesto v zgodovini tekmovanja [...], veseli nas, da se vračamo v to živahno in dinamično mesto, ki je dokazalo, da ima objekte in infrastrukturo, ki so kot nalašč za izvedbo največjega svetovnega glasbenega dogodka v živo,« je poudaril izvršni nadzornik tekmovanja Martin Österdahl. »Zavezanost Malmöja raznolikosti, vključenosti in inovativnosti se popolnoma ujema z duhom festivala. Poleg tega je mesto kompaktno in ima dobro razvito prometno infrastrukturo, kar pomeni, da se bodo vsi udeleženci tekmovanja, vključno z delegacijami, mediji in navdušenci, zlahka gibali po mestu.«

S »ponosom« in »veseljem« so novico, ki prinaša prvovrstno promocijo in publiciteto, pozdravile tudi lokalne oblasti. »Malmö bo prinesel enako neverjetno vzdušje kot leta 2013, vendar z novimi doživetji leta 2024. Imamo sodobno in trajnostno infrastrukturo ter voljo in sposobnost za pripravo pravega festivala za vse generacije,« je poudarila predsednica mestnega izvršnega odbora Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Brez švedske četverice

Švedska v zadnjih desetletjih velja za najuspešnejšo državo na Evroviziji. V zadnjih enajstih letih je, denimo, osvojila tri kristalne mikrofone in se po skupnem številu osvojenih lovorik na vrhu izenačila z Irsko. Obe državi imata sedem zmag, prav tolikokrat je bila, vključno s prihodnjim letom, Švedski zaupana naloga organizacije panevropskega glasbenega tekmovanja, ki si ga je letos ogledalo približno 160 milijonov ljudi.

Prihodnje leto bo minilo 50 let od zmage Abbe. FOTO: Wikipedia

Oseminšestdeseta izvedba Evrovizije bo imela za to skandinavsko državo precejšnjo simbolno težo. Potekala bo namreč pol stoletja od njihovega prvega in verjetno najodmevnejšega slavja v zgodovini tekmovanja, ko je švedska četverica z Waterloojem v angleškem Brightonu zanetila abbamanijo. Mnogi so bili prepričani, da bi lahko bil okrogli jubilej, ki bo sovpadel s švedsko organizacijo Eurosonga, idealna priložnost, da se člani ene od največjih glasbenih zasedb vseh časov ponovno združijo, a je moški del zasedbe v intervjuju za BBC odločno zatrl vsako upanje.