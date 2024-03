Izraelska predstavnica bo na Evroviziji odpela prilagojeno besedilo

Z izraelske javne radiotelevizije KAN so v nedeljo sporočili, da je predsednik Jicak Herzog pozval k prilagoditvam, ki bi Izraelu zagotovile nastop na tekmovanju za pesem Evrovizije. Evropska radiodifuzna zveza je februarja besedilo pesmi izraelske predstavnice Eden Golan vzela pod drobnogled zaradi suma, da namiguje na napad Hamasa 7. oktobra.

Izrael se je na preučevanje besedila Evropske radiodifuzne zveze (EBU) konec februarja odzval z opozorilom, da obstaja možnost, da ne bo sodeloval na letošnji Evroviziji, če bodo njeni organizatorji zavrnili besedilo pesmi Eden Golan.

Njena pesem October Rain, ki je večinoma v angleščini z nekaj besedami v hebrejščini, domnevno namiguje na napad Hamasa 7. oktobra lani, ki je sprožil vojno v Gazi. S tem bi EBU kršila načelo o nepolitičnosti, ki velja za pesmi, ki sodelujejo na tekmovanju.

Eden Golan FOTO: Stringer/Reuters

Konec prejšnjega tedna pa so si v Izraelu premislili. Radiotelevizija KAN je sporočila, da je celo predsednik Jicak Herzog pozval k udeležbi na tekmovanju, na katerem je Izrael doslej štirikrat zmagal. Pri tem je Herzog poudaril, »da mora država prav v časih, ko nas tisti, ki nas sovražijo, poskušajo zatreti in bojkotirati državo Izrael, dvigniti svoj glas ... jasno in glasno na vseh svetovnih forumih«, so njegovo izjavo povzeli na radioteleviziji.

KAN je »stopil v stik z avtorjema besedil dveh izbranih pesmi – October Rain, ki je bila izbrana na prvo mesto, in Dance Forever, ki je zasedla drugo – ter ju prosila, naj besedili prilagodita, pri čemer lahko sicer ohranita svojo umetniško svobodo, piše v izjavi radiotelevizije.

Izbrano pesem bodo razkrili 10. marca

Med popravljenima besediloma bo nato KAN izbral pesem, ki jo bo poslal nadzornemu odboru Evrovizije, ki bo odločal o udeležbi Izraela na tekmovanju. Izbrano pesem, ki jo bo izvajala 20-letna rusko-izraelska pevka Eden Golan, bodo javnosti razkrili 10. marca, je še navedeno v izjavi.

Kot so spomnili pri AFP, je Izrael leta 1973 postal prva neevropska država, ki sodeluje na Evroviziji, in bil vse odtlej deležen različnih polemik. Vse od leta 2015 se je država vedno uvrstila v finale tekmovanja, zmagala pa je štirikrat. Leta 1998 je bila izraelska predstavnica Dana International prva odkrita transspolna pevka, ki je zmagala na Evroviziji.

Letošnji nastop Izraela je predviden v drugem polfinalu 9. maja.

Letošnje 60. tekmovanje, ki bo potekalo od 7. do 11. maja v švedskem Malmöju, se časovno ujema s 50. obletnico evrovizijske zmage švedske skupine ABBA s pesmijo Waterloo, kar je bila tudi prva zmaga Švedske na tem tekmovanju. Doslej je Švedska skupno slavila sedemkrat.

Slovenijo bo na Švedskem zastopala Raiven s pesmijo Veronika.