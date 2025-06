Lažni zobozdravnik dve leti vodil ordinacijo v domači hiši

Češka policija je obtožila 22-letnega moškega in dva družinska člana, ki so v svojem domu v kraju Havlíčkův Brod dve leti vodili popolnoma opremljeno, a lažno zobozdravstveno ordinacijo, poroča tiskovna agencija AFP. Dvaindvajsetletnik, ki je deloval kot zobozdravnik brez kakršnekoli licence ali strokovnega znanja, je na več deset pacientih opravljal zapletene posege, vključno s puljenjem zob, zdravljenjem koreninskih kanalov in apliciranjem anestezije, pri čemer se je opiral izključno na navodila, ki jih je našel na spletu.

Po navedbah policije, ki jih povzemajo tako AFP kot drugi mednarodni mediji, sta mu pri tem pomagala še dva družinska člana. 50-letna ženska je opravljala vlogo medicinske sestre, medtem ko je 44-letni moški, ki je zagotovil prostore, izdeloval zobne proteze. V izjavi za javnost je policija pojasnila, da je ženska, ki je bila zaposlena v zdravstvenem sektorju, priskrbela anestetike in drug zobozdravstveni material, do katerega je imela dostop. »Imela je dostop do polnil, čistilnega prahu, lepil, materiala za odtise in še mnogo več,« so zapisali v izjavi.

Trojico so aretirali v začetku junija in jih ta teden obtožili več kaznivih dejanj, med drugim opravljanja nezakonite dejavnosti, pranja denarja, poskusa napada, preprodaje drog in kraje.

Nezakonita klinika je v dveh letih delovanja, od leta 2023, obravnavala več deset pacientov in po ocenah policije zaslužila štiri milijone čeških kron (približno 163.000 evrov).

Tiskovna predstavnica policije Michaela Lebrova po poročanju agencije AFP ni želela komentirati vprašanja, ali so policijo na nezakonito dejavnost opozorili oškodovani pacienti.

Trojico so aretirali v začetku junija in jih ta teden obtožili več kaznivih dejanj, med drugim opravljanja nezakonite dejavnosti, pranja denarja, poskusa napada, preprodaje drog in kraje. Vsi trije, ki pred tem niso imeli kazenske kartoteke, so po navedbah policije krivdo priznali. Po priznanju so bili začasno izpuščeni na prostost, grozi pa jim do osem let zaporne kazni.

Primer pa je osvetlil širši problem na Češkem. Predsednik češke zobozdravstvene zbornice Roman Šmucler je za češki medij Radiožurnál povedal, da letno v povprečju obravnava okoli deset primerov lažnih zobozdravnikov. »Danes sem dobil še dve novi prijavi, tako da danes obravnavamo tri takšne primere na Češkem,« je poudaril razsežnost problema. Ob tem mediji omenjajo, da je češki parlament lani sprejel zakon, ki olajšuje zaposlovanje zobozdravnikov iz držav zunaj Evropske unije.