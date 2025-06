Vatikan poziva k ohranitvi človeške duše v digitalni dobi

Le nekaj dni po svoji izvolitvi je papež Leon XIV. v govoru pred zborom kardinalov umetno inteligenco označil za enega osrednjih izzivov svojega pontifikata. Kot poroča TechSpot, je novi papež potegnil vzporednico z industrijsko revolucijo in vlogo svojega soimenjaka Leona XIII., ki je branil pravice delavcev. »Danes Cerkev ponuja svoj zaklad socialnega nauka, da bi se odzvala na novo industrijsko revolucijo in na inovacije na področju umetne inteligence,« je dejal v nagovoru.

V govoru je poudaril, da tehnološki razvoj ne sme redefinirati človeštva: »Človek ni funkcija, ni simulacija, ni algoritem. Je skrivnost, je bitje, je odnos.«

Poziv k regulaciji v nasprotju z interesi industrije

Osrednja zahteva, ki jo izpostavlja Vatikan, je oblikovanje in sprejetje mednarodnega zavezujočega sporazuma za nadzor nad razvojem in uporabo umetne inteligence. To stališče je v nasprotju z željami večine tehnološke industrije, ki se, kot navajajo viri, zavzema za prostovoljne etične smernice in samoregulacijo.

Papež svari pred malikovanjem novih digitalnih bogov. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Po pisanju publikacije PCWorld naj bi se predstavniki podjetij Anthropic, Cohere, Google, IBM, Meta, Microsoft in Palantir v kratkem odpravili v Rim na pogovore s predstavniki Cerkve, da bi predstavili svoje argumente.

Da gre za pomembno razhajanje v pogledih, je za Wall Street Journal potrdil tudi kardinal Giuseppe Versaldi. Poudaril je nujnost, da to regulira neodvisni organ: »Ni verodostojno, da bi jih [orodja UI] regulirali njihovi ustvarjalci. Potrebna je višja avtoriteta.«

Opozorila pred konkretnimi grožnjami

Zaskrbljenost Vatikana izhaja iz več konkretnih tveganj. Med njimi so ogrožanje delovnih mest, koncentracija moči in bogastva v rokah peščice podjetij ter nevarnost razvoja avtonomnih orožnih sistemov. Eden od virov pri tem navaja poročilo Oxfordskega inštituta iz leta 2023, po katerem naj bi bila v prihodnjem desetletju zaradi avtomatizacije ogrožena skoraj polovica delovnih mest v razvitih gospodarstvih.

Stališče novega papeža nadaljuje delo njegovega predhodnika, papeža Frančiška, ki se je večkrat srečal z vodilnimi iz tehnološkega sektorja in opozarjal na nevarnost »tehnološke diktature«, če razvoj ne bo potekal znotraj etičnih okvirov, ki v središče postavljajo človeka.