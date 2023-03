Prve žrtve zvišanja obrestnih mer

V nadaljevanju preberite:

Iskanje poceni financiranja v obdobju zmanjšanja presežne likvidnosti postaja vse bolj misija nemogoče. Prvi so to spoznali gradbeniki v ZDA, kjer se je gradbena aktivnost v zadnjih mesecih začela upočasnjevati in v določenih segmentih zniževati (enostanovanjske hiše), vseeno pa je bila raven gradbene aktivnosti v stanovanjski gradnji januarja 2023 medletno še vedno za okoli šest odstotkov višja, zato o velikih posledicah še ne moremo govoriti. Za 30-letno posojilo mora povprečno gospodinjstvo v ZDA ob financiranju nakupa s posojilom plačevati sedemodstotno fiksno obrestno mero, pred letom dni 4,4 odstotka in pred dvema letoma 3,3 odstotka.