Trebuhi oblasti

V nadaljevanju preberite:

»Lačen želodec nima ušes,« si verjetno mislijo na Mestni občini Ljubljana, kjer so za pogostitve, prigrizke in pijačo v zadnjih petih letih porabili kar 2,6 milijona evrov, samo v zadnjem letu malo manj kot 700.000. V zavodih in podjetjih, ki so v lasti ljubljanske občine, pa so lani za reprezentanco porabili dodatnih 240.000 evrov, skupaj torej skoraj milijon. Vseh ostalih 11 mestnih občin skupaj je za reprezentanco plačalo veliko manj – lani dobrih 450.000 evrov. Vir podatkov je Erar. Ker gre za javna sredstva nas vseh, bi lahko upravičeno pričakovali podrobne prispevke v medijih, »še zadnjih branikih demokracije«, ki bi nam pojasnili, kaj imamo meščani in državljani od teh gostij na naš račun; določen upor pa bi bil na mestu tudi s strani prebujene ljubljanske kulture. Toda očitno so vsi na počitnicah. Želodci so potešeni; oblastniki lahko nemoteno in nekaznovano divjajo.