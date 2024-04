Vzor Jamajke

V nadaljevanju preberite:

Strašilo lazi po Evropi – strašilo javnega dolga. Vse sile stare Evrope so se zvezale k skupni gonji proti temu strašilu, evropska komisija in Evropska centralna banka, Schulz in Rutte, francoska desnica in nemški liberalci. Tako nekako bi posodobila svoj Manifest, če bi Marx in Engels še bila med nami. Namreč, pojav plaši politike.

Kot komunizem lahko tudi javni dolg ogrozi gospodarstvo. In tudi javni dolg ima zagovornike, ki bi ga najemali brez omejitev. A čeprav je stopnja zadolženosti evropskih gospodarstev problem, se je reševanja treba lotiti previdno. Pretežka roka namreč sproži prav tisti prevrat, ki ga želi zatreti.