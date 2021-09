Dvajset mesecev po Šarčevem odstopu

Januarja lani so bili odnosi med strankami takratne koalicije, ki so sestavljale in omogočale manjšinsko vlado Marjana Šarca, na najnižji ravni. Popolno nezaupanje ob vzajemnem zahrbtnem delovanju je privedlo do tega, da so zaradi Šarčevega odstopa izpustile oblast iz rok. Posledica njihovega nezrelega ravnanja je tretja Janševa vlada. Janša je začel vladati ob razsulu v opoziciji, zato del politične krivde za spodkopavanje pravne države, vojno z mediji in pravosodjem ter obrat zunanjepolitičnega kurza v višegrajsko smer nosijo tudi opozicijske stranke.



Dvajset mesecev pozneje, ko se že zbujamo v drugačni Sloveniji, so opozicijske stranke tako zakrpale medosebne odnose, da so na Trgu republike, kjer vztrajno demonstrirajo antijanšistični protestniki, podpisali sporazum o povolilnem sodelovanju. Nekdanja Šarčeva koalicija brez upokojenske stranke in SMC se je poenotila v upanju, da se prihodnje leto vrne na oblast.



Vsak lider četverčka je v podpis sporazuma investiral svojo zgodbo. Šarec je včerajšnji dan označil kot pomemben, hkrati pa si je oddahnil, da je konec more, ko ga je politična konkurenca označevala za dezerterja, ki meče puško v koruzo. Predsednica SD Tanja Fajon v sporazumu vidi priložnost za nov začetek, kot liderka interesno najbolj pragmatične stranke v kvartetu pa dodaja, da bodo sodelovali z vsemi, ki z njimi delijo skupne vrednote. Najbolj akademski v druščini, koordinator Levice Luka Mesec, je govoril o nujnosti oblikovanja alternative janšizmu. V četverčku je namreč dozorelo spoznanje, da je antijanšizem nujen, še zdaleč pa ne zadosten pogoj za uspeh koalicije. Slednji je programska alternativa sedanji vladi, ki bi zmobilizirala volivce.



Najbolj realistično je nastopila nekdanja premierka Alenka Bratušek, ki izpostavlja, da bo zgodovinsko visok javni dolg zelo zaznamoval prihodnjo vlado, ko bo treba plačati in vračati zapitke Janševe vlade. Izhajajoč iz njenega spoznanja četverček za odmevne predvolilne obljube nima na voljo proračunskih sredstev, njihova potencialna vlada pa bo morala predvsem klestiti odhodke, kar pojasni razloge, da alternativne razvojne vizije še niso predstavili.

