O ustavnosti zakona o RTV

Po izvolitvi v državnemu zboru novi ustavni sodnik priseže: »Prisegam, da bom sodil po ustavi in zakonu in po svoji vesti in si z vsemi močmi prizadeval za ustavnost in zakonitost ter za človekove pravice in temeljne svoboščine.« Kaj pomeni »po svoji vesti«? Ali je to nazorska usmerjenost? Že tu je zadeva nejasna. Kje je integriteta, etika? Ali ni prav to eden od vzrokov za težave ustavnega sodišča (US) v »zadevi RTV«?

O izločanju posameznega sodnika na njegovo zahtevo ali v postopek vključenih odloča US. Ali je res pravno vzdržno, da v konkretnem primeru ustavni sodniki izločijo svojega kolega? Ali ni izvolitev sodnika tako zahtevna, da bi morala biti njegova ustavnopravna strokovnost, njegova osebna integriteta tako visoka, da bi morala biti izločitev možna res samo v skrajnem primeru in je ne bi smeli opraviti kar sami ustavni sodniki, ampak neki drug sodni organ, mogoče vrhovno sodišče (po hitrem postopku)?

Ustavni sodniki so dolžni soditi, zato so izvoljeni. Nihče jim ne more ničesar oporekati in prav je, da so zaščiteni v svojem visokem sodnem položaju US. Ne morejo pa se »izmikati« sprejemanju sodnih sklepov. To ne bi smelo biti dopustno v nobenem primeru, ampak celo na neki način sankcionirano.

Ustava in zakoni so hrbtenica države in njenih prebivalcev. Vsakogar spremljajo in zavezujejo od rojstva do smrti, pa če se tega zaveda ali ne. Zakonodaja mora biti razumna in popolnoma jasna: tista, ki jo je mogoče interpretirati na različne načine, je slaba in povzroča vsem velike težave. To je tudi problem pri razsojanju v primeru zakona o RTV. Zakon je bil sprejet v DZ, potrjen z veliko večino na referendumu, pa so težave na eni strani z vprašanjem o ustavnosti, na drugi pa o pravicah dosedanjega vodstva RTV. Najbrž bi moralo US razsojati samo o tem, ali je zakon o RTV skladen z ustavo. Prizadeti, zaposleni na RTV pa bi morali iskati svojo pravico po redni sodni poti, tako kot vsi drugi državljani v takšnih ali podobnih primerih.

Drugi vplivi na ustavne sodnike, kot npr. politična opredeljenost ali svetovni nazor, pa bi morali biti za sodnike nepomembni. Soditi bi morali izključno po ustavi in zakonih!