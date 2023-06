Prvi korak do sprememb na RTV Slovenija

Po tem, ko je ustavno sodišče umaknilo zadržanje treh členov novele zakona o RTV Slovenija, se bo danes ob 18. uri prvič sestal novi, 17-članski svet RTV Slovenija. Uradno je na dnevnem redu le ugotovitveni sklep o sestavi sveta, a pričakovati je, da bodo svetniki, ki jim že sama novela narekuje hitro ukrepanje, naredili prve poteze.

Tako je že danes pričakovati razpravo in morda tudi glasovanje o predsedniku oziroma predsednici sveta in namestniku. Ne glede na to, da je bila večina svetnikov že v neformalnih stikih, dogovora, kdo bi to bil, za zdaj menda še ni. Kot možnost za predsednico se je v zadnjih dneh večkrat omenjalo ime nekdanje varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Ilinke Todorovski, ki jo je v ta organ izvolil svet delavcev. A ker imajo zaposleni po novem skupaj šest predstavnikov in še predstavnika v upravi, posamezniki opozarjajo, da bi bilo morda vendarle bolj smiselno, da bi ta funkcija pripadla komu od »zunanjih« svetnikov.

Ilinka Todorovski, izvoljena predstavnica sveta delavcev v novem svetu, je prejšnji teden dejala, da si vsi želijo čimprejšnje spremembe, a ker bodo upoštevali vsa pravila, to čez noč gotovo ne bo šlo. FOTO: Črt Piksi/Delo

Sama novela svetnikom nalaga tudi, da v 15 dneh objavijo razpis za predsednika uprave (dva člana bo svet nato imenoval na predlog predsednika uprave, delavskega direktorja pa bodo izvolili zaposleni na zavodu) ter upravičence (ministrstvo za finance, ministrstvo za kulturo, svet delavcev, združenje nadzornikov in zveza računovodij, finančnikov in revizorjev) pozovejo, naj v 15 dneh sporočijo imena članov finančnega odbora, ki ga novela uvaja kot posvetovalno telo.

Samega razpisa danes predvidoma naj še ne bodo potrjevali, pač pa naj bi sestavili komisijo, ki bo kar najhitreje pripravila razpisno dokumentacijo.

Četudi je morda cilj čimprejšnja menjava generalnega vodstva, ki je v sporu s stavkajočimi zaposlenimi že več kot leto dni, pa vsaj po zdaj dosegljivih podatkih ne bodo takoj menjali v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, če bo ta – kot je določeno – opravljal le tekoče posle, ki nimajo dolgoročnih posledic za delovanje in poslovanje RTV Slovenija. Njegova takojšnja menjava z novim vršilcem dolžnosti bi se najverjetneje znova končala s sodnim sporom na upravnem sodišču, saj so zdaj (še) vodilni že napovedali, da bodo izkoristili vsa pravna sredstva. Takoj po odpravi zadržanja novele se je Peter Gregorčič, dosedanji predsednik programskega sveta, obrnil tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice, saj naj bi pritožniki z nastopom mandata novih vodilnih ostali brez učinkovitega pravnega varstva.

Kdo bo nadomestil v. d. generalnega direktorja na novi funkciji predsednika uprave RTV Slovenija, pa še zdaleč ni jasno. Menda mnogi na Kolodvorski kot sprejemljivega omenjajo direktorja Radia Slovenija Mirka Štularja.