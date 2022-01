Pobesneli bohinjski redarji

V torek, 28. decembra, so bili obiskovalci smučišča na Voglu zaradi zasedenosti parkirišča prisiljeni parkirati na zasilnih mestih ob cesti v bližini smučišča.

Veliko teh zasilnih prostorov je za ta namen pripravila bohinjska komunalna služba, ki jih je očistila snega. Nekatere voznike je na ta mesta usmeril tudi redar smučišča, ki je urejal gnečo ob parkirišču. Kljub temu so lastnike vozil – ki so za smučarske vozovnice za svojo družino odšteli petdeset ali sto evrov – ob vrnitvi k vozilu pričakala obvestila redarjev zaradi nepravilnega parkiranja.

Jeze, razočaranja in preklinjanja ogoljufanih voznikov ni mogoče opisati. Oglobljeni so bili celo nekateri lastniki hiš, ki so parkirali ob cesti, vendar že na svojih parcelah.

Mislim, da je teror bohinjskih občinarjev presegel vse meje. Geslo »Turizem smo ljudje« v Bohinju že dolgo ne velja več, nasprotno, čedalje več ljudi se v Bohinju počuti nezaželene.

Mogoče je napočil tudi čas, da se razmisli o smiselnosti investicij v bohinjski turizem!