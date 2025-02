Podpora srbskim študentom, učiteljem in zdravstvenim delavcem

Sodelavcem katedre za nevrologijo nam je od nekdaj blizu stališče, da se kot učitelji in zdravniki odzivamo na nekatere pomembne družbene dogodke, kjer lahko podpremo »dobro« v človeku in družbi.

V zvezi z zadnjimi dogodki v Srbiji zato katedra pošilja pozdravno pismo podpore srbskim študentom, učiteljem in zdravstvenim delavcem:

Dragi študenti širom Srbije, spoštovani učitelji in zdravstveni delavci, v teh za Srbijo težkih časih izrekamo iskreno podporo vašemu boju za boljši in bolj dostojen jutri. Vztrajajte in vedite, da v tem boju niste sami.

prof. dr. Zvezdan Pirtošek, predstojnik, Katedra za nevrologijo UL MF