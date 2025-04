O carinah, prijateljih in bazukah

V nadaljevanju preberite:

Prva polovica tega tedna je minila v pričakovanju uvedbe dodatnih carin za uvoz v ZDA, ki jih je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, drugo polovico pa so zaznamovali odzivi, ki so se začeli vrstiti, potem ko je Trump potrdil to potezo. V sredo zvečer po slovenskem času je pred Belo hišo dejal, da je na uvoz blaga iz večine trgovinskih partneric uvedel 10-odstotne carine, na uvoz iz približno 60 držav, o katerih meni, da imajo najbolj nepoštene trgovinske odnose z ZDA, pa še višje. Za uvoz iz EU bodo tako veljale 20-odstotne carine, Kitajsko pa bo dodatno obremenil s 34-odstotnimi, medtem ko bodo carin v vrednosti okoli 25 odstotkov deležne Južna Koreja, Japonska in Indija.