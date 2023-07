Počitnice, do katerih kraljica Leticija čuti odpor

V nadaljevanju preberite:

V Španiji se je končno začelo poletje, ne meteorološko, ampak stanje duha, ko lahko slehernik za kratek čas izpreže iz natrpanega ritma in se prepusti privilegiju neobveščenosti. Zaradi vse prej kot posrečenega datuma predčasnih parlamentarnih volitev, socialistični premier Pedro Sánchez jih je razpisal 23. julija, je prve tedne poletnih počitnic zaznamovala polarizirana in agresivna kampanja, ki ji je bilo težko ubežati tudi v najbolj zakotnem delu Iberskega polotoka. A po nedeljskem preštetju glasov je prevladal občutek, da si je vsa država končno vzela zasluženi premor. Vsi problemi bodo počakali, vključno z dilemo, ali bo na čelu Španije še naprej ostala Sánchezova vlada ali bodo morali v kratkem ponovno na volišča.

​Nenadejan sklic volitev na vrhuncu poletnih počitnic ni spremenil le dopustniških načrtov malodane vseh notranjepolitičnih novinarjev, politikov in drugih vpletenih v demokratični proces, ampak je posegel tudi v počitniške namere kraljeve družine, pred katero je bil že brez povolilnih obveznosti natrpan avgust. Pa vendar se kralj Filip VI. in kraljica soproga Leticija s hčerkama Sofio in prestolonaslednico Leonor kljub obveznostim tudi letos niso izneverili tradiciji in so svoj oddih začeli na največjem otoku Balearov.