Prva, ki je zahtevala več in to tudi dobila

Stalne selitve družine, alkohol, zlorabe in prevare so Demi Moore že kot najstnico pahnili v brezno odvisnosti. Trikratna ločenka in mama treh hčerk, rojenih v zakonu z Bruceom Willisom, je letos spomladi postala babica, 11. novembra bo upihnila 61 svečk na torti, a je še vedno zelo aktivna, tudi kot manekenka.