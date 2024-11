Spomin na tiste, ki so pred nami vrteli pedale

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar si želi vsaj enkrat v karieri zmagati na vseh najpomembnejših in najslovitejših dirkah na svetu ter je pri 26 letih dobro na poti, da mu bo to tudi uspelo. Ne nazadnje je pred nekaj tedni četrtič zapored dobil dirko po Lombardiji in izenačil najdaljši zmagoviti niz najboljšega italijanskega kolesarja vseh časov Fausta Coppija. To je bil dan, ko sva tudi s kolesarskim bratom Rudijem odkljukala dve »lovoriki«.