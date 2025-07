Objestni mladoletniki se spravljajo nad brezdomca

V nadaljevanju preberite:

»Kaj komu hočem, če sedim na avtobusni postaji, pijem pivo, mimo pa pride 30 mulcev, starih deset, enajst let, in od mene zahteva, da jim dam čik. Ker jim ga nočem dati, mi grozijo z umorom, izsiljujejo, tudi okradli so me že. Pred kakšnim mesecem je bila policija šestkrat na avtobusni postaji, ko sem mulce, ki se zbirajo v Žoga baru, prijavil, pa se ni zgodilo nič. Pravijo, da mladoletniki lahko delajo, kar hočejo, in da jim nič ne morejo,« pripoveduje 41-letni Štefan Barbarič, ki se je znašel na dnu družbene lestvice, saj je ostal na cesti.