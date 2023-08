Eni jim očitajo preveč, drugi pa premalo vmešavanja

V nadaljevanju preberite:

Tragična smrt malčka v razgretem avtomobilu in primer šestletnega dečka, pri katerem so zaznali kokain v krvi, potem ko se je vrnil od očeta, sta v zadnjih tednih zelo vznemirila javnost. Marsikdo je ob teh zgodbah, podobno kot pri vsakem drugem medijsko izpostavljenem ogrožanju otrok, s prstom kazal na socialne službe. Upravičeno? O tem, kakšne so pristojnosti centrov za socialno delo, kdaj se morajo vmešati v družino in koliko smejo posegati, smo se pogovarjali s Petrom Stefanoskim, direktorjem socialne inšpekcije.