Kako lahko Kacin sodeluje z vlado, ki uničuje STA?

Poročilo Novinarjev brez meja je Slovenijo letos na lestvici svobode medijev umestilo nekaj mest niže kot prejšnja leta , a te lestvice nam povedo razmeroma malo, menije opozoril, da je bil protestni zbor pred Slovensko tiskovno agencijo (STA) na mednarodni dan svobode tiska zelo pomemben dogodek. Hkrati je bilo praznovanje novinarstva in izkaz podpore zaposlenim na STA, ki so pod neposrednim političnim pritiskom.1991 je imela monopol nad tem, kakšne informacije gredo v svet, jugoslovanska agencija Tanjug. S tem ko je bila ustanovljena STA, je mednarodna javnost dobila relevanten vir informacij iz Slovenije, je pojasnil Žerdin.Pred tridesetimi leti ga je tedanji sekretar za informiranje Jelko Kacin poklical in mu ponudil, ali bi prevzel funkcijo odgovornega urednika STA. Ker je bil Žerdin star 26 in še ni končal študija, se mu je to zdelo neprimerno. Žerdin se sprašuje »kako lahko Kacin danes sodeluje z vlado, ki skuša uničiti institucijo, ki jo je on vzpostavil«, in dodaja, da ne razume »ljudi, ki ne premorejo časti, da bi se umaknili iz druščine, ki uničuje atribute državnosti«. »Kakor se je takrat državo vzpostavljajo, se jo danes ruši,« meni Markeš.»Sedanja vlada STA razume kot enega izmed vzvodov moči in ji zato želi vzeti avtonomijo,« meni Žerdin. Društvo novinarjev slovenije zbira prostovoljne prispevke za STA. To je nesistemski pristop k reševanju agencije, a verjetno trenutno edini možen, je opozoril Žerdin. Dodaja, da ne gre le za gesto, ki ima finančni učinek, pač pa za gesto, ki bo pokazala, kako veliko število ljudi meni, da je STA institucija, ki jo država potrebuje.Vlada je Evropsko komisijo vprašala, ali je sploh dopustno v sistemu prepovedi državnih pomoči nakazati denar STA. Evropska komisija se je odzvala hitro in sporočila, da je takšno nakazilo dopustno . Pri tem je pomembno, da sta to sporočilo prenesli dve zelo vplivni osebnosti, podpredsednica in komisarka za varstvo konkurence. Sporočilo vladi, naj se ne spreneveda, je bilo jasno, je povzel Žerdin. STA torej ni dobila denarja od Evropske komisije, ta je le odobrila, da vlada izpolni svoje obveznosti do STA.