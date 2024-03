Kontinuitete v vodenju Onkološkega inštituta ne bo

Ker za razpis za delovno mesto strokovnega direktorja Onkološkega inštituta (OI) ni bilo zanimanja, je bila danes kot vršilka dolžnosti na to mesto imenovana Janja Ocvirk. Predstojniki zdravstvenih sektorjev na OI so za to mesto sicer predlagali dosedanjo direktorico Ireno Oblak.

Ker je Ocvirkova šele v ponedeljek izrazila pripravljenost, da bi prevzela ta položaj, v torek pa je bila seja sveta zavoda, ki se je ni mogla udeležiti, se je seja, na kateri sta se obe kandidatki predstavili, nadaljevala danes. Člani sveta so se odločili, da delo vršilke dolžnosti do imenovanja novega direktorja oziroma največ za leto dni opravlja dr. Janja Ocvirk, specialistka interne medicine in internistične onkologije.

Funkcijo bo prevzela v nedeljo, ko se bo mandat iztekel dosedanji direktorici Ireni Oblak. Menjava se bo zgodila, čeprav so predstojniki zdravstvenih sektorjev menili, da se zaradi nujne kontinuitete dosedanjega strokovnega dela v sedanji situaciji za vršilca dolžnosti imenuje zdravnika, ki je funkcijo strokovnega direktorja opravljal do zdaj.

Ocvirkova, ki je na OI zaposlena od leta 1992, je v predstavitvi dejala, da želi, da inštitut ponovno postane eminentna ustanova v Evropi. Sama pa se bo zavzemala za izboljšanje medsebojnih odnosov, strpno komunikacijo in boljše razmere za delo.