Milan Brglez ima dovolj »lovljenja ravnotežja« Tanje Fajon

Evropski poslanec Milan Brglez (SD) je zunanjo ministrico in svojo strankarsko kolegico Tanjo Fajon pozval, da na pogovor pokliče izraelskega veleposlanika v Sloveniji Ze’eva Bokerja in od njega zahteva pojasnila glede njihovih dejanj v Gazi, ki so »že mesece neskladni z mednarodnim pravom oboroženih spopadov«. Brglez spomni Tanjo Fajon, da je tudi Meddržavno sodišče v svoji vmesni sodbi presodilo, da obstaja tveganje nevarnosti genocida nad prebivalci Gaze s strani Izraela.

Pobuda koalicijskega evropskega poslanca, da Slovenija na zagovor pokliče evropskega poslanca, pa je naletela na kritičen odziv v krogih blizu predsednika vlade Roberta Goloba. Tam neuradno menijo, da ni nobenega razloga, da bi Slovenija na zagovor poklicala izraelskega veleposlanika v Sloveniji. Še več, Brglezov poziv smatrajo za škodljiv, saj da Slovenija sedaj aktivno sodeluje pri pripravi resolucije za vzpostavitev premirja v Varnostnem svetu OZN.