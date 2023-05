Ministrica po vladni mandat za nadaljevanje pogajanj

O tem, ali si javni uslužbenci lahko obetajo višji regres za letni dopust od zakonsko določenega minimuma, kot zahtevajo sindikati, se vlada še ni izrekla, so se pa predstavniki izvršilne veje oblasti in zaposlenih v javnem sektorju glede prenove plačnega sistema menda zbližali v nekaj pomembnih točkah.

»Vlada ni pozitivno odgovorila na našo zahtevo po pogajanjih o zvišanju regresa, tega ni želela vključiti v današnja pogajanja, skupaj s kolegicami in kolegi pričakujem, da bi ta teden začeli usklajevanje višine regresa,« je bil včeraj kritičen Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Ta je predlagala, da bi samo tisti javni uslužbenci, ki so uvrščeni nad 51. plačni razred, prejeli zakonsko določen regres v višini minimalne plače 1203 evre, kdor ima nižjo plačo, pa bi dobil več, in sicer progresivno, prejemniki minimalne plače do vključno 26. plačnega razreda 1503 evre, uvrščeni med 27. in 35. plačnim razredom 1453 evrov, od 36. do 40. plačnega razreda 1403 evre in od 41. do 50. plačnega razreda 1303 evre.

»Ni korektno do zaposlenih v javnem sektorju, ki zaradi pomanjkanja več delajo in so bolj obremenjeni, da se vlada do tega pomembnega vprašanja ni opredelila takoj, ko je predlog dobila na mizo,« je še dodal Štrukelj.

Vlada bo sprejela stališče do sindikalnega predloga v pravem času, da bodo še možna pogajanja. Sanja Ajanović Hovnik, ministrica

Vlada bo sprejela stališče do sindikalnega predloga v pravem času, da bodo še možna pogajanja, se je odzvala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Ni znano, ali bo to že danes, ko se bo dopoldne sestala na izredni seji, da bo ministrici potrdila mandat za nadaljnja pogajanja o prenovi plačnega sistema. »Odprli smo vsebinska vprašanja, o katerih lahko takole čez palec rečem, da je med vladno in sindikalno stranjo več kot 80-odstotno soglasje. Nekaj zadev glede temeljnih vprašanj je ostalo odprtih, ampak nič takega, kar bi nakazovalo kakšne prevelike težave, ki jih, če bo volja, ne bi znali premostiti,« je po včerajšnjih pogajanjih komentirala ministrica.

Na seji bo kolegom predstavila vsebino razhajanj in različne simulacije, kaj kakšen scenarij pomeni za samo prenovo in za finančne posledice, o konkretnih številkah pa tudi tokrat ni govorila. »Pričakujem, da bo vlada podelila mandate za nadaljnje delo ter da se bo med nadaljnjimi pogajanji večkrat opredeljevala do samih izhodišč, ki so razmeroma široko zastavljena,« je napovedala Sanja Ajanović Hovnik.

Da so pogajanja potekala v konstruktivnem duhu, se je strinjal tudi Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki sicer ni štel, kaj so že dali z mize, a ima vtis, da je delež neusklajenosti vseeno nekoliko večji, kot to vidi ministrica, predvsem pa, da so neusklajeni »nekateri dokaj trdi orehi, ki jih moramo v nadaljevanju še streti«.

Tudi Štruklju se zdi ministričina ocena zelo optimistična. »A je bistveno, da se je spremenilo vzdušje in da je vlada pripravljena iskati rešitve in poslušati sindikate,« je dejal Štrukelj, a opozoril, da je med bistvenimi vprašanji, ki jih še niso razčistili, denimo, primerjava med plačnimi stebri. »Smo pa zaslutili, da bi vlada lahko tukaj zavzela bolj fleksibilno stališče, kot ga je imela doslej.«

»Menim, da je jutrišnja seja vlade izjemno pomembna, morda celo prelomna, ker ni več nobenega izgovora, s katerim bi bilo mogoče kakršnokoli krivdo za zavlačevanje prevaliti na sindikalno stran. Dali smo konkretne odgovore, žogica je na vladni strani,« je še dodal Počivavšek.

Na to, v kakšnem tonu se bodo nadaljevali pogovori, bo najbrž vplivalo tudi, koliko denarja bo vlada pripravljena nameniti javnim uslužbencem, doslej pa tudi še ni bilo dosti govora o tem, kaj naj bi ti »dali v zameno«, denimo v dneh dopusta, dodatkih in podobno.